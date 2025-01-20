Військові можуть відправляти посилки за 1 гривню у прифронтових областях - Міноборони

Військовослужбовці в Армія+ можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 гривню у відділеннях прифронтових областей: Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Про це повідомляє Міністерство оборони, пише УНН.

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Послуга реалізується у співпраці з "Новою поштою". Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, цей крок спрямований на підтримку військових, аби доставляти їм важливі речі швидше.

Нова пошта, так само як і військові, розуміє — кожна секунда зараз на вагу золота. Особливо у доставці цінних, необхідних і символічно важливих речей для захисників й захисниць. Генератор, "мавік" або навіть милий серцю дитячий малюнок. Головний принцип Плюсів — бути теплим, людяним сервісом для військових. І цей принцип стовідсотково збігається із принципами Нової пошти. Тому ми раді, що вони доєдналися до нашої програми