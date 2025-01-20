Военные могут отправлять посылки за 1 гривну в прифронтовых областях - Минобороны

Военнослужащие в Армия+ могут отправлять и получать грузы до 30 кг за 1 гривну в отделениях прифронтовых областей: Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Об этом сообщает Министерство обороны, пишет УНН.

Детали

Услуга реализуется в сотрудничестве с «Новой почтой». Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, этот шаг направлен на поддержку военных, чтобы доставлять им важные вещи быстрее.

Новая почта, так же как и военные, понимает - каждая секунда сейчас на вес золота. Особенно в доставке ценных, необходимых и символически важных вещей для защитников и защитниц. Генератор, «мавик» или даже милый сердцу детский рисунок. Главный принцип Плюсов - быть теплым, человечным сервисом для военных. И этот принцип стопроцентно совпадает с принципами Новой почты. Поэтому мы рады, что они присоединились к нашей программе - отметила заместительница.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно сгенерировать штрихкод в приложении Армия+ и предъявить его оператору отделения, который активирует предложение.

Напомним

Ранее УНН писал, что в приложении Армия+ больше не нужно повторно вводить данные для заполнения рапортов. Обновление доступно в версии 2.1.3 и выше и включает улучшенную защиту данных.