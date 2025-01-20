Военные могут отправлять посылки за 1 гривну в прифронтовых областях - Минобороны

ukenru
Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
07:13 • 75742 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
06:40 • 111568 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
06:01 • 101352 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта
06:00 • 100735 просмотра

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
19 января, 19:02 • 107388 просмотра

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко
19 января, 14:02 • 107339 просмотра

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 198398 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно
18 января, 09:00 • 118574 просмотра

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 203295 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 160476 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Иран может передать России оружие для противостояния украинским БПЛ в Черном море - ISW

Иран может передать России оружие для противостояния украинским БПЛ в Черном море - ISW

20 января, 02:24 • 80252 просмотра
Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

20 января, 04:40 • 92335 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

05:30 • 113422 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

08:00 • 100617 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

08:25 • 58850 просмотра
публикации
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

08:00 • 100617 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

06:40 • 111583 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

05:30 • 113422 просмотра
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

18 января, 12:05 • 198406 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 187202 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

08:25 • 58850 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 112015 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 117770 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 118663 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 203297 просмотра
Актуальное
Военные могут отправлять посылки за 1 гривну в прифронтовых областях - Минобороны

Военные могут отправлять посылки за 1 гривну в прифронтовых областях - Минобороны

Киев  •  УНН

 • 4796 просмотра

Read in English

Военнослужащие могут отправлять и получать грузы до 30 кг за 1 гривну через «Новую почту» в пяти прифронтовых областях. Для использования услуги нужно сгенерировать штрихкод в приложении Армия+.

Военнослужащие в Армия+ могут отправлять и получать грузы до 30 кг за 1 гривну в отделениях прифронтовых областей: Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Об этом сообщает Министерство обороны, пишет УНН.

Детали 

Услуга реализуется в сотрудничестве с «Новой почтой». Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, этот шаг направлен на поддержку военных, чтобы доставлять им важные вещи быстрее. 

Новая почта, так же как и военные, понимает - каждая секунда сейчас на вес золота. Особенно в доставке ценных, необходимых и символически важных вещей для защитников и защитниц. Генератор, «мавик» или даже милый сердцу детский рисунок. Главный принцип Плюсов - быть теплым, человечным сервисом для военных. И этот принцип стопроцентно совпадает с принципами Новой почты. Поэтому мы рады, что они присоединились к нашей программе

- отметила заместительница.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно сгенерировать штрихкод в приложении Армия+ и предъявить его оператору отделения, который активирует предложение.

Напомним 

Ранее УНН писал, что в приложении Армия+ больше не нужно повторно вводить данные для заполнения рапортов. Обновление доступно в версии 2.1.3 и выше и включает улучшенную защиту данных.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоВойна
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
dji-mavicDJI Mavic
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы