У застосунку "Армія+" спростили подання рапортів: що зміниться

У застосунку Армія+ спростили подання рапортів, тому тепер не вимагатиметься повторне введення даних. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

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Відтепер, наприклад, дані на кшталт Армія ID командира чи назви посади не будуть періодично видалятися, як це було раніше. Для їх збереження необхідно перейти в "Налаштування" та обрати "Військові відомості". При цьому дані надійно захищені завдяки нещодавно оновленому криптографічному шифруванню.

"Ми втілили те, про що нас просили неодноразово. Тепер не треба щоразу зберігати дані для заповнення рапортів, що зробить їхнє подання ще швидшим, ніж раніше",

– зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Функція доступна у версії 2.1.3 чи вище.

Нагадаємо

Кабмін схвалив постанову про подання звітів щодо ураження противника через застосунок "Армія+". Система створить єдиний дашборд знищення ворога та допоможе аналізувати ефективність підрозділів.