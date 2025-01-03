Міноборони: командири звітуватимуть про ураження ворога через додаток "Армія+"
Київ • УНН
Кабмін схвалив постанову про подання звітів щодо ураження противника через застосунок "Армія+". Система створить єдиний дашборд знищення ворога та допоможе аналізувати ефективність підрозділів.
Кабінет міністрів України підтримав постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти про ураження ворога в застосунку "Армія+". Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко у п'ятницю, передає УНН.
Міністерство оборони України запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. Сьогодні уряд підтримав постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти про ураження ворога в "Армія+". Це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне - без жодних паперів
Вона зазначила, що до такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генерального штабу.
"Так ми створимо великий єдиний дашборд знищення ворога. Який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом. Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу", - розповіла Черногоренко.
Вона наголосила, що це революція і поштовх до великих змін у війську, коли рішення ухвалюватимуть за принципом data-driven, а не з голови.
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