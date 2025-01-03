Минобороны: командиры будут отчитываться о поражении врага через приложение "Армія+"
Киев • УНН
Кабмин одобрил постановление о представлении отчетов о поражении противника через приложение «Армія+». Система создаст единый дашборд уничтожения врага и поможет анализировать эффективность подразделений.
Кабинет министров Украины поддержал постановление, благодаря которому командиры будут подавать отчеты о поражении врага в приложении "Армія+". Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в пятницу, передает УНН.
Министерство обороны Украины запускает цифровой рейтинг боевой эффективности командиров. Сегодня правительство поддержало постановление, благодаря которому командиры будут подавать отчеты о поражении врага в "Армія+". Это можно будет сделать очень просто, за несколько минут. А главное - без всяких бумаг
Она отметила, что к такому отчету можно прикрепить подтверждение из боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генеральный штаб.
"Так мы создадим большой единый дашборд уничтожения врага. Который поможет анализировать результативность подразделений и войска в целом. Отчеты помогут оценивать не только эффективность военных, но и техники и боеприпасов. А также лучше понимать, какое оружие и куда необходимо изготавливать и поставлять в первую очередь", - рассказала Черногоренко.
Она подчеркнула, что это революция и толчок к большим изменениям в армии, когда решения будут принимать по принципу data-driven, а не из головы.
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