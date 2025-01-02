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Инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск

Инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск

Киев  •  УНН

 • 8868 просмотра

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Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск ВСУ. Проверка будет включать оценку структуры, управленческих процессов и соблюдения законодательства.

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск ВСУ. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

«Победа требует глубокого анализа опыта и честного понимания ошибок. Особенно это касается Сухопутных войск ВСУ - наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных Сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений», - написал Умеров.

Он подчеркнул, что события в Сухопутных войсках непосредственно влияют на ситуацию на фронте.

«Именно поэтому поддерживаю необходимость для нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину состояния дел», - отметил Умеров.

По его словам, для этого Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования СВ ВСУ:

- Анализ организационной структуры и полномочий

- Оценку эффективности управленческих процессов

- Проверку на соблюдение законодательства.

На основе результатов проверки Минобороны:

- Внедрим реформы в системе управления и кадровой политики в КСО

- Оптимизируем управленческие процессы

- Усилим боеспособность наших подразделений новыми подходами к подготовке.

Дополнение

Командующий Драпатый анонсировал масштабную трансформацию Сухопутных войск ВСУ.

В конце ноября Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаила Драпатого.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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