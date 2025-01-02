Инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск
Киев • УНН
Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск ВСУ. Проверка будет включать оценку структуры, управленческих процессов и соблюдения законодательства.
Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск ВСУ. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.
«Победа требует глубокого анализа опыта и честного понимания ошибок. Особенно это касается Сухопутных войск ВСУ - наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных Сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений», - написал Умеров.
Он подчеркнул, что события в Сухопутных войсках непосредственно влияют на ситуацию на фронте.
«Именно поэтому поддерживаю необходимость для нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину состояния дел», - отметил Умеров.
По его словам, для этого Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования СВ ВСУ:
- Анализ организационной структуры и полномочий
- Оценку эффективности управленческих процессов
- Проверку на соблюдение законодательства.
На основе результатов проверки Минобороны:
- Внедрим реформы в системе управления и кадровой политики в КСО
- Оптимизируем управленческие процессы
- Усилим боеспособность наших подразделений новыми подходами к подготовке.
Дополнение
Командующий Драпатый анонсировал масштабную трансформацию Сухопутных войск ВСУ.
В конце ноября Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаила Драпатого.