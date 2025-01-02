Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

"Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів", - написав Умєров.

Він пікреслив, що події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті.

"Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ", - зазначив Умєров.

За його словами, для цього Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування СВ ЗСУ:

​•​ Аналіз організаційної структури та повноважень

​•​ Оцінку ефективності управлінських процесів

​•​ Перевірку на дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки Міноборони:

​•​ Запровадимо реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ

​•​ Оптимізуємо управлінські процеси

​•​ Посилимо боєздатність наших підрозділів новими підходами до підготовки.

Доповнення

Командувач Драпатий анонсовував масштабну трансформацію Сухопутних військ ЗСУ.

В кінці листопада Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України Михайла Драпатого.