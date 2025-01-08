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В приложении "Армия+" упростили подачу рапортов: что изменится

В приложении "Армия+" упростили подачу рапортов: что изменится

Киев  •  УНН

 • 2460 просмотра

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В приложении Армия+ больше не нужно повторно вводить данные для заполнения рапортов. Обновление доступно в версии 2.1.3 и выше и включает улучшенную защиту данных.

В приложении Армия+ упростили подачу рапортов, поэтому теперь не потребуется повторный ввод данных. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали 

Отныне, например, данные вроде Армия ID командира или названия должности не будут периодически удаляться, как это было раньше. Для их сохранения необходимо перейти в "Настройки" и выбрать "Военные сведения". При этом данные надежно защищены благодаря недавно обновленному криптографическому шифрованию. 

"Мы воплотили то, о чем нас просили неоднократно. Теперь не надо каждый раз сохранять данные для заполнения рапортов, что сделает их подачу еще быстрее, чем раньше", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. 

Функция доступна в версии 2.1.3 или выше.  

Напомним 

Кабмин одобрил постановление о представлении отчетов о поражении противника через приложение "Армия+". Система создаст единый дашборд уничтожения врага и поможет анализировать эффективность подразделений.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаТехнологии
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