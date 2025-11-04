Україна замінює китайські дрони Mavic власними розробками: тисячі одиниць вже на фронті
Київ • УНН
Україна активно розвиває виробництво власних безпілотників, щоб поступово відмовитися від китайських DJI Mavic. Перші тисячі українських дронів уже передані військовим на передову. Про це інформує видання Forbes, передає УНН.
Деталі
Вітчизняна оборонна промисловість досягла помітного прогресу у створенні та серійному випуску власних моделей, які мають замінити популярні DJI Mavic.
Ці китайські квадрокоптери довго залишалися стандартом у сфері цивільних дронів завдяки компактності, якісним камерам та зручному управлінню. Однак після припинення постачання в Україну та через ризики передачі даних виробнику виникла потреба у створенні безпечних вітчизняних аналогів.
Українські розробники вже представили кілька сучасних моделей. Зокрема, Yautja ("Shmavik") від компанії Ukropter вирізняється більшою дальністю польоту, підвищеною стійкістю до перешкод і надійністю.
Ще один приклад - Zoom від Frontline Robotics, спеціально спроєктований для роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби.
Він оснащений системою візуальної навігації з елементами штучного інтелекту, що дозволяє знаходити маршрут без GPS і повертатися до оператора навіть у разі втрати сигналу.
Фахівці підкреслюють, що хоча частина деталей поки імпортується, частка українських компонентів постійно зростає. У Frontline Robotics зазначають, що лише близько 15% комплектуючих у їхніх безпілотниках мають китайське походження.
При цьому вітчизняні компанії вже налагодили випуск ключових вузлів - двигунів, акумуляторів, контролерів і тепловізорів. Завод Motor-G, наприклад, виробляє понад 100 тисяч двигунів на місяць, забезпечуючи безперебійні поставки для фронту.
Нагадаємо
У понеділок, 3 листопада, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розвивати оборонний експорт, але частину озброєння залишає для власних потреб. Глава держави повідомив про успіхи у виробництві ракет, морських дронів і планах щодо відкриття "експортних столиць" у Європі.
