Украина заменяет китайские дроны Mavic собственными разработками: тысячи единиц уже на фронте

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Украина активно развивает производство собственных беспилотников, чтобы отказаться от китайских DJI Mavic. Первые тысячи украинских дронов уже переданы военным на передовую, сообщает Forbes.

Украина заменяет китайские дроны Mavic собственными разработками: тысячи единиц уже на фронте

Украина активно развивает производство собственных беспилотников, чтобы постепенно отказаться от китайских DJI Mavic. Первые тысячи украинских дронов уже переданы военным на передовую. Об этом информирует  издание Forbes, передает УНН.

Детали

Отечественная оборонная промышленность достигла заметного прогресса в создании и серийном выпуске собственных моделей, которые должны заменить популярные DJI Mavic.

Эти китайские квадрокоптеры долго оставались стандартом в сфере гражданских дронов благодаря компактности, качественным камерам и удобному управлению. Однако после прекращения поставок в Украину и из-за рисков передачи данных производителю возникла потребность в создании безопасных отечественных аналогов.

Украинские разработчики уже представили несколько современных моделей. В частности, Yautja ("Shmavik") от компании Ukropter отличается большей дальностью полета, повышенной устойчивостью к помехам и надежностью.

Еще один пример - Zoom от Frontline Robotics, специально спроектированный для работы в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

Он оснащен системой визуальной навигации с элементами искусственного интеллекта, что позволяет находить маршрут без GPS и возвращаться к оператору даже в случае потери сигнала.

Специалисты подчеркивают, что хотя часть деталей пока импортируется, доля украинских компонентов постоянно растет. В Frontline Robotics отмечают, что лишь около 15% комплектующих в их беспилотниках имеют китайское происхождение.

При этом отечественные компании уже наладили выпуск ключевых узлов - двигателей, аккумуляторов, контроллеров и тепловизоров. Завод Motor-G, например, производит более 100 тысяч двигателей в месяц, обеспечивая бесперебойные поставки для фронта.

Напомним

В понедельник, 3 ноября, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова развивать оборонный экспорт, но часть вооружения оставляет для собственных нужд. Глава государства сообщил об успехах в производстве ракет, морских дронов и планах по открытию "экспортных столиц" в Европе.

