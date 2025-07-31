ЗСУ тримають оборону на Запоріжжі: начальник ОВА спростував чутки про окупацію Кам’янського

Інформація про нібито окупацію Кам’янського на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності. Попри штурмові дії ворога, ЗСУ тримають оборону, а ситуацію особисто контролює головнокомандувач Олександр Сирський. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Не можу підтвердити інформацію, що Кам'янське окуповане. Це не відповідає дійсності….Чи ворог здійснює там на сьогодні штурмові дії – так. Але хочу подякувати нашим ЗСУ, які тримають оборону і точно ворогу не легко просуватися на Запорізькому напрямку - повідомив він.

За словами Федорова, головнокомандувач Сирський контролює хід справ на цьому напрямку. За його розпорядженням були прийняті певні кадрові рішення та залучені додаткові підрозділи для виконання задач на Запорізькому напрямку.

Наша основа задача - допомогти військовим та оснастити їх тич, чого їм не вистачає і ми це робимо завдяки оборонному бюджету, який було створено. Двічі на день проводяться наради з військовим командуванням й ми оперативно протягом кількох годин забезпечуємо військові підрозділи, починаючи від Мавіків і продовжуючи додатковими акумуляторами - повідомив Федоров.

У підсумку він додав, що сподівається, що спільними зусиллями задум ворога буде зламано і "нам вдасться повернути те, що ми втратили".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Запорізький напрямок, де противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи.