Армія рф інтенсифікує наступальні дії в районі Кам’янського: Сирський відвідав Запорізький напрямок

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Запорізький напрямок, де противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи. Про це Сирський повідомив в Telegram, передає УНН.

Тримаю на особливому контролі ситуацію на загрозливих напрямках фронту. Один із них – Запорізький. Бойових зіткнень тут порівняно менше, ніж на інших ділянках, однак противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи. У зв’язку з активізацією ворога відпрацював у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі. Заслухав доповіді командирів щодо ведення бойових дій, наявних потреб та проблемних питань. Віддав відповідні розпорядження для їх вирішення - сказав Сирський.

Він зазначив, що плани російських окупантів відомі, а тому вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя.

Нагадаємо

118-ї окрема механізована бригада відчула тиск росіян, який спостерігається на всій лінії бойового зіткнення. Ворог нещодавно пішов механізованим штурмом на позиції бригади, проте їх задум провалився.