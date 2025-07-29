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Армія рф інтенсифікує наступальні дії в районі Кам’янського: Сирський відвідав Запорізький напрямок

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Запорізький напрямок, де ворог інтенсифікує наступальні дії в районі Кам’янського. Він заслухав доповіді командирів та віддав розпорядження для посилення оборони.

Армія рф інтенсифікує наступальні дії в районі Кам’янського: Сирський відвідав Запорізький напрямок

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Запорізький напрямок, де противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи. Про це Сирський повідомив в Telegram, передає УНН.

Тримаю на особливому контролі ситуацію на загрозливих напрямках фронту. Один із них – Запорізький. Бойових зіткнень тут порівняно менше, ніж на інших ділянках, однак противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи. У зв’язку з активізацією ворога відпрацював у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі. Заслухав доповіді командирів щодо ведення бойових дій, наявних потреб та проблемних питань. Віддав відповідні розпорядження для їх вирішення 

- сказав Сирський.

Він зазначив, що плани російських окупантів відомі, а тому вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя.

Нагадаємо

118-ї окрема механізована бригада відчула тиск росіян, який спостерігається на всій лінії бойового зіткнення. Ворог нещодавно пішов механізованим штурмом на позиції бригади, проте їх задум провалився.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Олександр Сирський
Запоріжжя
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