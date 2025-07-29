Армия рф интенсифицирует наступательные действия в районе Каменского: Сырский посетил Запорожское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Запорожское направление, где противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы. Об этом Сырский сообщил в Telegram, передает УНН.

Держу на особом контроле ситуацию на угрожающих направлениях фронта. Одно из них – Запорожское. Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы. В связи с активизацией врага отработал в подразделениях, которые ведут оборону в Запорожье. Заслушал доклады командиров относительно ведения боевых действий, имеющихся потребностей и проблемных вопросов. Отдал соответствующие распоряжения для их решения - сказал Сырский.

Он отметил, что планы российских оккупантов известны, а потому принимаются меры для улучшения взаимодействия воинских частей и усиления подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на более близкое расстояние к Запорожью.

Напомним

118-я отдельная механизированная бригада ощутила давление россиян, которое наблюдается на всей линии боевого соприкосновения. Враг недавно пошел механизированным штурмом на позиции бригады, однако их замысел провалился.