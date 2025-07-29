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Армия рф интенсифицирует наступательные действия в районе Каменского: Сырский посетил Запорожское направление

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Запорожское направление, где враг интенсифицирует наступательные действия в районе Каменского. Он заслушал доклады командиров и отдал распоряжения для усиления обороны.

Армия рф интенсифицирует наступательные действия в районе Каменского: Сырский посетил Запорожское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Запорожское направление, где противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы. Об этом Сырский сообщил в Telegram, передает УНН.

Держу на особом контроле ситуацию на угрожающих направлениях фронта. Одно из них – Запорожское. Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы. В связи с активизацией врага отработал в подразделениях, которые ведут оборону в Запорожье. Заслушал доклады командиров относительно ведения боевых действий, имеющихся потребностей и проблемных вопросов. Отдал соответствующие распоряжения для их решения 

- сказал Сырский.

Он отметил, что планы российских оккупантов известны, а потому принимаются меры для улучшения взаимодействия воинских частей и усиления подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на более близкое расстояние к Запорожью.

Напомним

118-я отдельная механизированная бригада ощутила давление россиян, которое наблюдается на всей линии боевого соприкосновения. Враг недавно пошел механизированным штурмом на позиции бригады, однако их замысел провалился.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Александр Сырский
Запорожье
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