ВСУ держат оборону в Запорожье: начальник ОВА опроверг слухи об оккупации Каменского

Информация о якобы оккупации Каменского на Запорожском направлении не соответствует действительности. Несмотря на штурмовые действия врага, ВСУ держат оборону, а ситуацию лично контролирует главнокомандующий Александр Сырский. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Не могу подтвердить информацию, что Каменское оккупировано. Это не соответствует действительности… Осуществляет ли враг там на сегодня штурмовые действия – да. Но хочу поблагодарить наши ВСУ, которые держат оборону и точно врагу не легко продвигаться на Запорожском направлении - сообщил он.

По словам Федорова, главнокомандующий Сырский контролирует ход дел на этом направлении. По его распоряжению были приняты определенные кадровые решения и привлечены дополнительные подразделения для выполнения задач на Запорожском направлении.

Наша основная задача - помочь военным и оснастить их тем, чего им не хватает, и мы это делаем благодаря оборонному бюджету, который был создан. Дважды в день проводятся совещания с военным командованием, и мы оперативно в течение нескольких часов обеспечиваем военные подразделения, начиная от Мавиков и продолжая дополнительными аккумуляторами - сообщил Федоров.

В итоге он добавил, что надеется, что совместными усилиями замысел врага будет сломлен и "нам удастся вернуть то, что мы потеряли".

Напомним

Ранее УНН писал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Запорожское направление, где противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы.