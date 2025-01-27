Броварська громада передала 10 MAVIC одному з підрозділів ЗСУ - мер

Броварська громада передала одному з підрозділів ЗСУ 10 квадрокоптерів MAVIC, які були закуплені за кошти місцевого бюджету. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

"10 квадрокоптерів MAVIC 3 PRO та MAVIC 3T, які закуплено за кошти місцевого бюджету, сьогодні передано представнику одного з військових підрозділів, де служать наші земляки-броварчани", - повідомив Ігор Сапожко.

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Броварська територіальна громада далеко не вперше передає допомогу нашим військовим. Днями автомобіль був переданий військовослужбовцям 95 десантно-штурмової Поліської бригади.