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Броварская громада передала 10 MAVIC одному из подразделений ВСУ - мэр

Броварская громада передала 10 MAVIC одному из подразделений ВСУ - мэр

Киев  •  УНН

 • 7488 просмотра

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Броварская громада закупила и передала военному подразделению 10 квадрокоптеров MAVIC 3 PRO и MAVIC 3T. Также недавно громада передала автомобиль 95-й десантно-штурмовой бригаде.

Броварская громада передала одному из подразделений ВСУ 10 квадрокоптеров MAVIC, которые были закуплены за средства местного бюджета. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

"10 квадрокоптеров MAVIC 3 PRO и MAVIC 3T, которые закуплены за средства местного бюджета, сегодня переданы представителю одного из военных подразделений, где служат наши земляки-броварчане", - сообщил Игорь Сапожко.

Добавим

Броварская территориальная громада далеко не впервые передает помощь нашим военным. На днях автомобиль был передан военнослужащим 95 десантно-штурмовой Полесской бригады.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Киевская область
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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brovariБровары

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