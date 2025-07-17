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Міноборони України спростило правила використання безпілотників на період воєнного стану

Київ • УНН

 • 1488 перегляди

Більшість БПЛА не підлягають обов’язковому внесенню до реєстру, а персонал не проходитиме льотну лікарську експертизу.

Міноборони України спростило правила використання безпілотників на період воєнного стану

Міністерство оборони України спростило правила використання безпілотників на період воєнного стану. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.

Деталі

Було спрощено вимоги до польотів та обслуговування безпілотників. Відтепер більшість видів безпілотних авіаційних комплексів не підлягають обов’язковому внесенню до реєстру державних повітряних суден.

Правила виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України не діятимуть щодо безпілотників разового використання усіх типів та класів, а також безпілотників I класу категорій "мікро" (тактичні, вагою до 2 кг, наприклад Mavic 3) та "міні" (тактичні поля бою, вагою до 15 кг, типу DJI Matrice 300).

Крім того, згідно змін, персонал з керування безпілотниками І класу не будуть направляти на обов'язкову льотну лікарську експертизу для визначення придатності до польотів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ тренувальний комплект UF вітчизняного виробництва. Даний комплект дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування без використання боєприпасів, має захист IP65 та дальність "пострілу" понад 1 км.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаТехнології
Міністерство оборони України
DJI Mavic
Україна
Tesla
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