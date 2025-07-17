Минобороны Украины упростило правила использования беспилотников на период военного положения

Министерство обороны Украины упростило правила использования беспилотников на период военного положения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Детали

Были упрощены требования к полетам и обслуживанию беспилотников. Отныне большинство видов беспилотных авиационных комплексов не подлежат обязательному внесению в реестр государственных воздушных судов.

Правила выполнения полетов беспилотными авиационными комплексами государственной авиации Украины не будут действовать в отношении беспилотников разового использования всех типов и классов, а также беспилотников I класса категорий "микро" (тактические, весом до 2 кг, например Mavic 3) и "мини" (тактические поля боя, весом до 15 кг, типа DJI Matrice 300).

Кроме того, согласно изменениям, персонал по управлению беспилотниками I класса не будет направляться на обязательную летную врачебную экспертизу для определения пригодности к полетам.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ тренировочный комплект UF отечественного производства. Данный комплект позволяет проводить полноценные динамические тренировки без использования боеприпасов, имеет защиту IP65 и дальность "выстрела" более 1 км.