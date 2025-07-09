Українські захисники отримають вітчизняні тренувальні комплекти UF з підвищеною автономністю

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України тренувальний комплект UF вітчизняного вироництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, передає УНН.

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Повідомляється, що тренувальний комплект створений на українському підприємстві з урахуванням досвіду та особливостей практичної підготовки захисників.

Елементи комплекту монтуються на спорядженні та зброї бійця. Використання UF не потребує застосування боєприпасів. Заряду акумуляторів комплекту вистачає на понад пів доби безперервної роботи. Його можна використовувати за складних погодних умов – має захист від вологи та пилу на рівні IP65. Максимальна дальність умовного "пострілу" з використанням обладнання комплексу складає понад 1 км - розповіли про технічні можливості новинки у Міноборони.

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Використання комплекту UF дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування практичних дій особового складу за різними тактичними сценаріями.

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