Українські захисники отримають вітчизняні тренувальні комплекти UF з підвищеною автономністю

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
09:54 • 2401 перегляди
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
09:36 • 15220 перегляди
Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"
Ексклюзив
07:10 • 40573 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
05:59 • 69437 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
Ексклюзив
05:26 • 149995 перегляди
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
9 липня, 03:42 • 134891 перегляди
Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі
8 липня, 17:10 • 176816 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 119346 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 208219 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 221680 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4м/с
45%
744мм
Популярнi новини
На Дніпропетровщині роками незаконно засівали танковий полігон: судитимуть посадовця9 липня, 01:16 • 64898 перегляди
ФБР розпочало кримінальні розслідування щодо екс-директорів ЦРУ та ФБР9 липня, 01:38 • 39948 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення9 липня, 04:00 • 187771 перегляди
Житомирщина вночі зазнала масованої ворожої атаки: сталися пожежі, є пошкодження05:49 • 59851 перегляди
Мерц про війну рф проти України: дипломатичні засоби вичерпані08:28 • 29527 перегляди
Публікації
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
Ексклюзив
05:26 • 150034 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення9 липня, 04:00 • 188651 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 208235 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 175403 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 221697 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Ігнат Юрій Робертович
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Миколаїв
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі08:49 • 16297 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 213415 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 397004 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 229378 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 340473 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
Нептун (крилата ракета)

Українські захисники отримають вітчизняні тренувальні комплекти UF з підвищеною автономністю

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації тренувальний комплект UF вітчизняного виробництва. Він дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування без використання боєприпасів, має захист IP65 та дальність "пострілу" понад 1 км.

Українські захисники отримають вітчизняні тренувальні комплекти UF з підвищеною автономністю

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України тренувальний комплект UF вітчизняного вироництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що тренувальний комплект створений на українському підприємстві з урахуванням досвіду та особливостей практичної підготовки захисників.

Елементи комплекту монтуються на спорядженні та зброї бійця. Використання UF не потребує застосування боєприпасів. Заряду акумуляторів комплекту вистачає на понад пів доби безперервної роботи. Його можна використовувати за складних погодних умов – має захист від вологи та пилу на рівні IP65. Максимальна дальність умовного "пострілу" з використанням обладнання комплексу складає понад 1 км

- розповіли про технічні можливості новинки у Міноборони.

За пів року в Україні допустили до експлуатації у ЗСУ майже 50 нових зразків автотехніки03.07.25, 18:12 • 1323 перегляди

Використання комплекту UF дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування практичних дій особового складу за різними тактичними сценаріями.

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 120 нових зразків озброєння 02.07.25, 15:28 • 1048 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаТехнології
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9