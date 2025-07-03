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За пів року в Україні допустили до експлуатації у ЗСУ майже 50 нових зразків автотехніки

Київ • УНН

 • 601 перегляди

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації майже 50 нових зразків автомобільної техніки від українських виробників за шість місяців. Це вдвічі більше, ніж торік, і включає тягачі, вантажівки та всюдихідні шасі.

За пів року в Україні допустили до експлуатації у ЗСУ майже 50 нових зразків автотехніки

За шість місяців поточного року року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання близько 50 нових зразків автомобільної техніки від українських підприємств. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки Міноборони.

Деталі

Йдеться про колісні евакуаційні та сідельні тягачі, вантажівки для перевезення великогабаритних вантажів, всюдихідні шасі багатоцільового призначення, колісні платформи для техніки тилу та інших служб.

Модернізація та осучаснення автопарку українського війська залишається важливим завданням для забезпечення ефективної фронтової логістики та мобільності військ.

- зазначили у відомстві.

Нагадаємо

Раніше оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля МК19(М)". Він призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм.

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 120 нових зразків озброєння 02.07.25, 15:28 • 1010 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

Технології
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна
Tesla
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