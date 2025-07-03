За пів року в Україні допустили до експлуатації у ЗСУ майже 50 нових зразків автотехніки

За шість місяців поточного року року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання близько 50 нових зразків автомобільної техніки від українських підприємств. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки Міноборони.

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Йдеться про колісні евакуаційні та сідельні тягачі, вантажівки для перевезення великогабаритних вантажів, всюдихідні шасі багатоцільового призначення, колісні платформи для техніки тилу та інших служб.

Модернізація та осучаснення автопарку українського війська залишається важливим завданням для забезпечення ефективної фронтової логістики та мобільності військ. - зазначили у відомстві.

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Раніше оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля МК19(М)". Він призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм.

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 120 нових зразків озброєння