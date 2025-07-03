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За полгода в Украине допустили к эксплуатации в ВСУ почти 50 новых образцов автотехники

Киев • УНН

 • 517 просмотра

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации почти 50 новых образцов автомобильной техники от украинских производителей за шесть месяцев. Это вдвое больше, чем в прошлом году, и включает тягачи, грузовики и вездеходные шасси.

За полгода в Украине допустили к эксплуатации в ВСУ почти 50 новых образцов автотехники

За шесть месяцев текущего года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию около 50 новых образцов автомобильной техники от украинских предприятий. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Минобороны.

Детали

Речь идет о колесных эвакуационных и седельных тягачах, грузовиках для перевозки крупногабаритных грузов, вездеходных шасси многоцелевого назначения, колесных платформах для техники тыла и других служб.

Модернизация и осовременивание автопарка украинского войска остается важной задачей для обеспечения эффективной фронтовой логистики и мобильности войск.

- отметили в ведомстве.

Напомним

Ранее оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах дистанционно-управляемый боевой модуль "Сабля МК19(М)". Он предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм.

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ более 120 новых образцов вооружения02.07.25, 15:28 • 1008 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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