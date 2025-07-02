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Время (журнал)

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ более 120 новых образцов вооружения

Киев • УНН

 • 209 просмотра

В июне Минобороны кодифицировало более 120 новых образцов вооружения, большинство из которых отечественного производства. С начала 2025 года к эксплуатации допущено более 600 образцов ВВТ, включая 270 новых БПЛА.

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ более 120 новых образцов вооружения

В июне Минобороны кодифицировало более 120 новых образцов вооружения, более сотни из них – отечественного производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Минобороны, пишет УНН.

В перечне кодифицированных образцов ВВТ в июне больше всего беспилотных авиационных комплексов различных типов и назначения (около 50), инженерных средств, боеприпасов (большинство для БПЛА), наземных роботизированных комплексов (более 10). Все эти образцы ВВТ – отечественного производства, - говорится в сообщении

- говорится в сообщении.

Отмечается заметный прогресс в количестве допущенных в этом году к использованию в Силах обороны новых образцов БпАК с управлением по оптоволокну. С начала года – более 70 образцов.

Темпы разработки и производства инновационных образцов вооружения украинскими производителями высоки. Это подтверждает статистика количества допущенных к эксплуатации образцов ВВТ с начала 2025 года – более 600. Для сравнения, в прошлом году за первое полугодие было кодифицировано более 300 отечественных новинок ВВТ.

В первом полугодии арсенал БПЛА пополнился более чем 270 новыми образцами. Это почти втрое больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Также кодифицировано 8 отечественных образцов бронетехники и боевых модулей для нее, более шести десятков новых средств РЭБ/РЭР. Кроме того, за 6 месяцев этого года кодифицировано почти 30 новых инженерных средств различного назначения, более трех десятков наземных роботизированных комплексов.

Напомним

Минобороны допустило к эксплуатации боевой модуль "Сабля МК19(М)", который может устанавливаться на наземные платформы и технику. Модуль ведет огонь гранатами 40 мм.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаТехнологии
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Беспилотный летательный аппарат
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