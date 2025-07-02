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Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 120 нових зразків озброєння

Київ • УНН

 • 215 перегляди

У червні Міноборони кодифікувало понад 120 нових зразків озброєння, більшість з яких вітчизняного виробництва. З початку 2025 року до експлуатації допущено понад 600 зразків ОВТ, включаючи 270 нових БПЛА.

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 120 нових зразків озброєння

У червня Міноборони кодифікувало понад 120 нових зразків озброєння, більше сотні з них – вітчизняного виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки Міноборони, пише УНН.

У переліку кодифікованих зразків ОВТ у червні найбільше безпілотних авіаційних комплексів різних типів та призначення (близько 50), інженерних засобів, боєприпасів (більшість для БПЛА), наземних роботизованих комплексів (понад 10). Всі ці зразки ОВТ – вітчизняного виробництва, - йдеться у повідомленні

- йдеться у повідомленні.

Відзначається помітний прогрес у кількості допущених цього року до використання у Силах оборони нових зразків БпАК з керуванням по оптоволокну. Від початку року – понад 70 зразків.

Темпи розробки та виробництва інноваційних зразків озброєння українськими виробниками високі. Це підтверджує статистика кількості допущених до експлуатації зразків ОВТ з початку 2025 року – понад 600. Для порівняння, минулого року за перше півріччя було кодифіковано понад 300 вітчизняних новинок ОВТ.

У першому півріччі арсенал БПЛА поповнився понад 270 новими зразками. Це майже втричі більше, ніж торік за аналогічний період. Також кодифіковано 8 вітчизняних зразків бронетехніки та бойових модулів для неї, понад шість десятків нових засобів РЕБ/РЕР. Крім того, за 6 місяців цього року кодифіковано майже 30 нових інженерних засобів різного призначення, понад три десятки наземних роботизованих комплексів.

Нагадаємо

Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль "Шабля МК19(М)", що може встановлюватись на наземні платформи та техніку. Модуль веде вогонь гранатами 40 мм.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаТехнології
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Безпілотний літальний апарат
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