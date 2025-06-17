Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль "Шабля" з гранатометом

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля МК19(М)". Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, пише УНН.

Бойовий модуль "Шабля МК19(М)" призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм - йдеться у повідомленні.

Система інтегрується як на наземні роботизовані комплекси, так і на транспортні засоби. Модуль може вести вогонь прямим або непрямим наведенням, уражати ворога по координатах із закритих позицій.

Зазначається, що модулем може керувати один оператор.

Нагадаємо

Протягом травня 2025 року Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад 130 нових зразків ОВТ, 80% з яких – вітчизняні розробки. Серед них БПЛА, боєприпаси, засоби РЕБ та стрілецька зброя.