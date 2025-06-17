Минобороны допустило к эксплуатации боевой модуль "Шабля" с гранатометом
Киев • УНН
Минобороны допустило к эксплуатации боевой модуль "Шабля МК19(М)", который может устанавливаться на наземные платформы и технику. Модуль ведет огонь гранатами 40 мм.
Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах дистанционно-управляемый боевой модуль "Шабля МК19(М)". Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, пишет УНН.
Боевой модуль "Шабля МК19(М)" предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм
Система интегрируется как на наземные роботизированные комплексы, так и на транспортные средства. Модуль может вести огонь прямым или косвенным наведением, поражать врага по координатам из закрытых позиций.
Отмечается, что модулем может управлять один оператор.
Напомним
В течение мая 2025 года Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более 130 новых образцов ВВТ, 80% из которых – отечественные разработки. Среди них БПЛА, боеприпасы, средства РЭБ и стрелковое оружие.