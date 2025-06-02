Україна прийняла на озброєння понад 130 нових зразків зброї у травні
Київ • УНН
Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад 130 нових зразків ОВТ, 80% з яких – вітчизняні розробки. Серед них БПЛА, боєприпаси, засоби РЕБ та стрілецька зброя.
Протягом травня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 130 нових зразків озброєння і військової техніки. Близько 80% із них – розробки вітчизняного виробництва. Про це повідомив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін, передає УНН із посиланням на міноборони.
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У переліку затверджених зразків переважають безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, транспортні засоби, гранатомети. Також до експлуатації допущено новітні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, стрілецьке озброєння й інженерне оснащення.
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"Роль безпілотних систем на полі бою суттєво зростає. Статистика знищення ворожих цілей свідчить про те, що дрони – це вже не допоміжний інструмент, а один із ключових засобів ураження", – зазначив Валерій Чуркін.
За словами заступника міністра, від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено майже 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з управлінням по оптоволоконному каналу.
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