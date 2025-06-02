Украина приняла на вооружение более 130 новых образцов оружия в мае

В течение мая 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 130 новых образцов вооружения и военной техники. Около 80% из них – разработки отечественного производства. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

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В перечне утвержденных образцов преобладают беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, транспортные средства, гранатометы. Также к эксплуатации допущены новейшие средства радиоэлектронной борьбы и разведки, стрелковое вооружение и инженерное оснащение.

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"Роль беспилотных систем на поле боя существенно возрастает. Статистика уничтожения вражеских целей свидетельствует о том, что дроны – это уже не вспомогательный инструмент, а одно из ключевых средств поражения", – отметил Валерий Чуркин.

По словам заместителя министра, с начала 2025 года к эксплуатации в войсках было допущено почти 60 образцов беспилотных авиационных комплексов с управлением по оптоволоконному каналу.

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