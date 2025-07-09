Украинские защитники получат отечественные тренировочные комплекты UF с повышенной автономностью

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины тренировочный комплект UF отечественного производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, передает УНН.

Детали

Сообщается, что тренировочный комплект создан на украинском предприятии с учетом опыта и особенностей практической подготовки защитников.

Элементы комплекта монтируются на снаряжении и оружии бойца. Использование UF не требует применения боеприпасов. Заряда аккумуляторов комплекта хватает более чем на полсуток непрерывной работы. Его можно использовать в сложных погодных условиях – имеет защиту от влаги и пыли на уровне IP65. Максимальная дальность условного "выстрела" с использованием оборудования комплекса составляет более 1 км - рассказали о технических возможностях новинки в Минобороны.

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Использование комплекта UF позволяет проводить полноценные динамические тренировки практических действий личного состава по различным тактическим сценариям.

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