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Нова допомога захисникам від Київщини: 114-ї окремій бригаді ТРО передано пікапи Toyota, а також квадрокоптери і генератори

Нова допомога захисникам від Київщини: 114-ї окремій бригаді ТРО передано пікапи Toyota, а також квадрокоптери і генератори

Київ • УНН

 • 48197 перегляди

114-та окрема бригада ТРО отримала від Київської області 7 пікапів Toyota Hilux, 31 квадрокоптер та генератори. Загальна сума допомоги військовим від Київщини цього року перевищила 1 млрд грн.

Спільно з громадами Київщини військовим передано допомогу на суму понад 1 млрд грн. Про це ідеться у дописі голови Київської ОДА Руслана Кравченко, передає УНН.

Перед Новим роком особлива честь передати чергову допомогу нашим захисникам! Військові 114-ї окремої бригади ТРО отримали від Київщини 7 нових дизельних повнопривідних пікапів Toyota Hilux - повідомив керівник Київської ОДА.

Руслан Кравченко зазначив, що авто придбані коштом Білоцерківської громади, і додав, що громада є однією з лідерок підтримки військових.

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Також українським захисникам і інше потрібне оснащення:

20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Thermal; 

11 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro;

Генератори, EcoFlow.

Цьогоріч область спільно з громадами Київщини передала військовим допомогу на суму понад 1 млрд грн. Дякую нашим захисникам за їхню службу та за збережені життя українців. Вдячний кожному, хто допомагає та підтримує армію! Разом – до перемоги!

 - підкреслив Кравченко.

Нагадаємо

У Білоцерківському районі встановили три сучасні протирадіаційні укриття для освітніх закладів. Кожне укриття розраховане на 500 осіб та оснащене всім необхідним для безпечного перебування дітей.

Київщина отримала з держбюджету ще понад 50 млн грн для придбання житла 22 захисникам - Кравченко27.12.24, 15:27 • 17329 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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