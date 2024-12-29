Нова допомога захисникам від Київщини: 114-ї окремій бригаді ТРО передано пікапи Toyota, а також квадрокоптери і генератори
Київ • УНН
114-та окрема бригада ТРО отримала від Київської області 7 пікапів Toyota Hilux, 31 квадрокоптер та генератори. Загальна сума допомоги військовим від Київщини цього року перевищила 1 млрд грн.
Спільно з громадами Київщини військовим передано допомогу на суму понад 1 млрд грн. Про це ідеться у дописі голови Київської ОДА Руслана Кравченко, передає УНН.
Перед Новим роком особлива честь передати чергову допомогу нашим захисникам! Військові 114-ї окремої бригади ТРО отримали від Київщини 7 нових дизельних повнопривідних пікапів Toyota Hilux - повідомив керівник Київської ОДА.
Руслан Кравченко зазначив, що авто придбані коштом Білоцерківської громади, і додав, що громада є однією з лідерок підтримки військових.
Також українським захисникам і інше потрібне оснащення:
20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Thermal;
11 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro;
Генератори, EcoFlow.
Цьогоріч область спільно з громадами Київщини передала військовим допомогу на суму понад 1 млрд грн. Дякую нашим захисникам за їхню службу та за збережені життя українців. Вдячний кожному, хто допомагає та підтримує армію! Разом – до перемоги!
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