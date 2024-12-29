Нова допомога захисникам від Київщини: 114-ї окремій бригаді ТРО передано пікапи Toyota, а також квадрокоптери і генератори

Спільно з громадами Київщини військовим передано допомогу на суму понад 1 млрд грн. Про це ідеться у дописі голови Київської ОДА Руслана Кравченко, передає УНН.

Перед Новим роком особлива честь передати чергову допомогу нашим захисникам! Військові 114-ї окремої бригади ТРО отримали від Київщини 7 нових дизельних повнопривідних пікапів Toyota Hilux - повідомив керівник Київської ОДА.

Руслан Кравченко зазначив, що авто придбані коштом Білоцерківської громади, і додав, що громада є однією з лідерок підтримки військових.

Також українським захисникам і інше потрібне оснащення:

20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Thermal;

11 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro;

Генератори, EcoFlow.

Цьогоріч область спільно з громадами Київщини передала військовим допомогу на суму понад 1 млрд грн. Дякую нашим захисникам за їхню службу та за збережені життя українців. Вдячний кожному, хто допомагає та підтримує армію! Разом – до перемоги!