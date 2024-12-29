Новая помощь защитникам от Киевщины: 114-й отдельной бригаде ТРО переданы пикапы Toyota, а также квадрокоптеры и генераторы
Киев • УНН
114-я отдельная бригада ТРО получила от Киевской области 7 пикапов Toyota Hilux, 31 квадрокоптер и генераторы. Общая сумма помощи военным от Киевщины в этом году превысила 1 млрд грн.
Совместно с общинами Киевщины военным передана помощь на сумму более 1 млрд грн. Об этом говорится в заметке председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко, передает УНН.
Перед Новым годом особая честь передать очередную помощь нашим защитникам! Военные 114-й отдельной бригады ТРО получили от Киевщины 7 новых дизельных полноприводных пикапов Toyota Hilux - сообщил руководитель Киевской ОГА.
Руслан Кравченко отметил, что авто приобретены за счет Белоцерковской общины, и добавил, что община является одной из лидеров поддержки военных.
Также украинским защитникам и другое нужное оснащение:
20 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Thermal;
11 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro;
Генераторы, EcoFlow.
В этом году область совместно с общинами Киевщины передала военным помощь на сумму более 1 млрд грн. Спасибо нашим защитникам за их службу и за сохраненные жизни украинцев. Благодарен каждому, кто помогает и поддерживает армию! Вместе - к победе!
Напомним,
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