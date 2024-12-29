Новая помощь защитникам от Киевщины: 114-й отдельной бригаде ТРО переданы пикапы Toyota, а также квадрокоптеры и генераторы

Совместно с общинами Киевщины военным передана помощь на сумму более 1 млрд грн. Об этом говорится в заметке председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко, передает УНН.

Перед Новым годом особая честь передать очередную помощь нашим защитникам! Военные 114-й отдельной бригады ТРО получили от Киевщины 7 новых дизельных полноприводных пикапов Toyota Hilux - сообщил руководитель Киевской ОГА.

Руслан Кравченко отметил, что авто приобретены за счет Белоцерковской общины, и добавил, что община является одной из лидеров поддержки военных.

Также украинским защитникам и другое нужное оснащение:

20 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Thermal;

11 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro;

Генераторы, EcoFlow.

В этом году область совместно с общинами Киевщины передала военным помощь на сумму более 1 млрд грн. Спасибо нашим защитникам за их службу и за сохраненные жизни украинцев. Благодарен каждому, кто помогает и поддерживает армию! Вместе - к победе!