Російські війська готують підрозділи до можливого наступу на Слов'янському напрямку - ДШВ
Київ • УНН
Окупанти накопичують сили для атаки та використовують антитепловізійні плащі вночі. Ворог масовано застосовує дрони на оптоволокні та розвідку Крило.
За попередньою інформацією, росія проводить підготовку особового складу та броньованої техніки до ймовірного наступу на Слов'янському напрямку. Про це повідомляє 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Як зазначили десантники, "противник продовжує тиснути, використовуючи тактику малих груп". З настанням сонячної погоди росіяни менш активно переміщуються вдень, проте вночі їхня активність збільшується – для передислокування вони використовують антитепловізійні плащі та специфіку рельєфу", - ідеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, ведеться підготовка особового складу та броньованої техніки до ймовірного наступу. Попри складну обстановку десантники 81 бригади готові до сценаріїв, які щоденно пропрацьовує противник на Словʼянському напрямку
У бригаді вказали при цьому, що "збільшилась кількість ударів засобами БПлА з боку ворога – найбільше застосовуються дрони-камікадзе на оптоволокні, баражуючі боєприпаси "Молнія" та "Ланцет", а також скиди з квадрокоптерів типу "Мавік"". "Також фіксуємо, що ворог постійно проводить розвідку безпілотниками типу "Крило", що коригує вогонь артилерії та ударних дронів", - зазначили у бригаді.
Нагадаємо
Минулої доби на фронті зафіксовано 153 боєзіткнення, ворог застосував понад 10 тисяч дронів-камікадзе. Найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках.