Російські війська готують підрозділи до можливого наступу на Слов'янському напрямку - ДШВ

За попередньою інформацією, росія проводить підготовку особового складу та броньованої техніки до ймовірного наступу на Слов'янському напрямку. Про це повідомляє 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ, передає УНН.

Як зазначили десантники, "противник продовжує тиснути, використовуючи тактику малих груп". З настанням сонячної погоди росіяни менш активно переміщуються вдень, проте вночі їхня активність збільшується – для передислокування вони використовують антитепловізійні плащі та специфіку рельєфу", - ідеться в повідомленні.

Попри складну обстановку десантники 81 бригади готові до сценаріїв, які щоденно пропрацьовує противник на Словʼянському напрямку