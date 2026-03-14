Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістики
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Графіки відключень електроенергії
До половини боїв припало на три напрямки - Генштаб оновив карту

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

Минулої доби зафіксовано 153 зіткнення, ворог застосував понад 10 тисяч дронів-камікадзе. Найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках.

153 бої сталося на фронті минулої доби, майже половина з яких припала на Костянтинівський, Покровський та Гуляйпільський напрямки, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 14 березня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 104 авіаційних удари, скинувши 307 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10119 дронів–камікадзе та здійснив 3623 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 60 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Коломійці, Підгаврилівка, Просяна, Кривобокове; у Запорізькій області: Воздвижівка, Любицьке, Копані, Микильське, Широке, Новоселівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів, Григорівка, Веселянка, Новоолександрівка; та Придніпровське на Херсонщині.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили і техніки та артилерійську систему окупантів.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 153 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаударів із застосуванням двох КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку, за уточненою інформацією, ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоосинового та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Платонівки, Різниківки та Ямполя.

На Краматорському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки, Новопавлівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Муравка та Гришине.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах Олександрограда, Андріївки-Клевцового, Вишневого, Калинівського, Красногірського та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Зеленого та Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції поблизу Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог штурмові дії не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Армія рф втратила 810 солдатів та понад дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб14.03.26, 08:03 • 4810 переглядiв

