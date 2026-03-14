До половины боев пришлось на три направления - Генштаб обновил карту

153 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, почти половина из которых пришлась на Константиновское, Покровское и Гуляйпольское направления, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 14 марта, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Силы обороны отбивают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 104 авиационных удара, сбросив 307 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10119 дронов-камикадзе и совершил 3623 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Коломийцы, Подгавриловка, Просяная, Кривобоково; в Запорожской области: Воздвижевка, Любицкое, Копани, Никильское, Широкое, Новоселовка, Чаривное, Гуляйпольское, Орехов, Григоровка, Веселянка, Новоалександровка; и Приднепровское на Херсонщине.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы и техники и артиллерийскую систему оккупантов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 153 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением двух КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении, по уточненной информации, враг пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Прилипка.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Новоосинового и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Платоновки, Резниковки и Ямполя.

На Краматорском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Николаевполья, Софиевки, Новопавловки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Затишок, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравка и Гришино.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах Александрограда, Андреевки-Клевцового, Вишневого, Калиновского, Красногорского и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализничного, Мирного, Оленоконстантиновки, Варваровки, Зеленого и Гуляйпольского.

На Ореховском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции вблизи Степногорска.

На Приднепровском направлении враг штурмовые действия не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Армия РФ потеряла 810 солдат и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб