Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистики
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Российские войска готовят подразделения к возможному наступлению на Славянском направлении - ДШВ

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Оккупанты накапливают силы для атаки и используют антитепловизионные плащи ночью. Враг массированно применяет дроны на оптоволокне и разведку Крыло.

По предварительной информации, Россия проводит подготовку личного состава и бронированной техники к возможному наступлению на Славянском направлении. Об этом сообщает 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ, передает УНН.

Как отметили десантники, "противник продолжает давить, используя тактику малых групп". С наступлением солнечной погоды россияне менее активно перемещаются днем, однако ночью их активность увеличивается – для передислокации они используют антитепловизионные плащи и специфику рельефа", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ведется подготовка личного состава и бронированной техники к вероятному наступлению. Несмотря на сложную обстановку, десантники 81 бригады готовы к сценариям, которые ежедневно прорабатывает противник на Славянском направлении

- сообщили десантники.

В бригаде указали при этом, что "увеличилось количество ударов средствами БПЛА со стороны врага – больше всего применяются дроны-камикадзе на оптоволокне, барражирующие боеприпасы "Молния" и "Ланцет", а также сбросы с квадрокоптеров типа "Мавик"". "Также фиксируем, что враг постоянно проводит разведку беспилотниками типа "Крыло", что корректирует огонь артиллерии и ударных дронов", - отметили в бригаде.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боестолкновения, враг применил более 10 тысяч дронов-камикадзе. Горячее всего на Константиновском и Покровском направлениях.

Павел Башинский

