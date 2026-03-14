Российские войска готовят подразделения к возможному наступлению на Славянском направлении - ДШВ

По предварительной информации, Россия проводит подготовку личного состава и бронированной техники к возможному наступлению на Славянском направлении. Об этом сообщает 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ, передает УНН.

Как отметили десантники, "противник продолжает давить, используя тактику малых групп". С наступлением солнечной погоды россияне менее активно перемещаются днем, однако ночью их активность увеличивается – для передислокации они используют антитепловизионные плащи и специфику рельефа", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ведется подготовка личного состава и бронированной техники к вероятному наступлению. Несмотря на сложную обстановку, десантники 81 бригады готовы к сценариям, которые ежедневно прорабатывает противник на Славянском направлении - сообщили десантники.

В бригаде указали при этом, что "увеличилось количество ударов средствами БПЛА со стороны врага – больше всего применяются дроны-камикадзе на оптоволокне, барражирующие боеприпасы "Молния" и "Ланцет", а также сбросы с квадрокоптеров типа "Мавик"". "Также фиксируем, что враг постоянно проводит разведку беспилотниками типа "Крыло", что корректирует огонь артиллерии и ударных дронов", - отметили в бригаде.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боестолкновения, враг применил более 10 тысяч дронов-камикадзе. Горячее всего на Константиновском и Покровском направлениях.