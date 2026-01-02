$42.170.18
11:39 • 9586 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
09:17 • 16336 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 15884 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 53879 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 80559 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 60837 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 55811 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 184069 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 178909 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 58203 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Квартира за 2,7 млн гривень: правоохоронець ошукав родину загиблої захисниці "Азовсталі"

Київ • УНН

 • 164 перегляди

На Прикарпатті правоохоронцю повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Він привласнив 2,7 млн гривень державної допомоги, призначеної батькові загиблої військовослужбовиці Нацгвардії, яка загинула під час оборони "Азовсталі".

Квартира за 2,7 млн гривень: правоохоронець ошукав родину загиблої захисниці "Азовсталі"
Фото: Офіс Генерального прокурора

На Прикарпатті правоохоронцю повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах - він привласнив 2,7 млн грн державної допомоги, виплаченої родині військовослужбовиці Нацгвардії, яка загинула під час оборони "Азовсталі" у Маріуполі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, правоохоронець заволодів коштами державної одноразової грошової допомоги, виплаченої батькові військовослужбовиці Національної гвардії України, яка загинула у квітні 2022 року під час виконання бойового завдання на території заводу Азовсталь у Маріуполь. Слідством встановлено, що підозрюваний перебував у родинних стосунках із батьком загиблої захисниці. Дізнавшись про отримання ним державної допомоги у зв’язку з загибеллю доньки, посадовець вирішив заволодіти цими коштами

- йдеться у дописі.

Щоб увійти в довіру, чоловік запропонував потерпілому переїхати до Івано-Франківської області, використовуючи службове становище, влаштував його на роботу до Управління поліції охорони та пообіцяв допомогу з придбанням житла.

У 2023 році підозрюваний придбав квартиру в новобудові площею понад 100 кв. м вартістю майже 2,7 млн грн, переконуючи, що житло купується для батька загиблої військовослужбовиці. Водночас майнові права на квартиру він оформив на свою близьку родичку, а згодом зареєстрував на неї право власності.

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру одному із заступників начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

35-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві на 30 тис. доларів США під приводом постачання дронів для ЗСУ. Чоловік, який раніше вже був засуджений за шахрайство, обіцяв поставити 6 квадрокоптерів Mavik 3t, але не виконав обіцянки.

Алла Кіосак

