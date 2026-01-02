Квартира за 2,7 млн гривень: правоохоронець ошукав родину загиблої захисниці "Азовсталі"

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Прикарпатті правоохоронцю повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах - він привласнив 2,7 млн грн державної допомоги, виплаченої родині військовослужбовиці Нацгвардії, яка загинула під час оборони "Азовсталі" у Маріуполі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, правоохоронець заволодів коштами державної одноразової грошової допомоги, виплаченої батькові військовослужбовиці Національної гвардії України, яка загинула у квітні 2022 року під час виконання бойового завдання на території заводу Азовсталь у Маріуполь. Слідством встановлено, що підозрюваний перебував у родинних стосунках із батьком загиблої захисниці. Дізнавшись про отримання ним державної допомоги у зв’язку з загибеллю доньки, посадовець вирішив заволодіти цими коштами - йдеться у дописі.

Щоб увійти в довіру, чоловік запропонував потерпілому переїхати до Івано-Франківської області, використовуючи службове становище, влаштував його на роботу до Управління поліції охорони та пообіцяв допомогу з придбанням житла.

У 2023 році підозрюваний придбав квартиру в новобудові площею понад 100 кв. м вартістю майже 2,7 млн грн, переконуючи, що житло купується для батька загиблої військовослужбовиці. Водночас майнові права на квартиру він оформив на свою близьку родичку, а згодом зареєстрував на неї право власності.

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру одному із заступників начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах - йдеться у дописі.

