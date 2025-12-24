Киянин ошукав покупця дронів для ЗСУ на 30 тисяч доларів: йому повідомили підозру та відправили під варту

35-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві на 30 тис. доларів США під приводом постачання дронів для ЗСУ, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва 35-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України - йдеться у повідомленні.

Деталі

Правоохоронці встановили, що киянин увійшов до кола спілкування волонтерів, благодійників та інших людей, які допомагають ЗСУ, де позиціонував себе як надійного постачальника дронів та інших речей для військових з-за кордону. При цьому чоловік представлявся іменем свого брата. Для того, щоб йому довіряли та рекомендували знайомим, кільком людям підозрюваний дійсно придбав дрони у країнах Європи.

Згодом, у вересні 2023 року, він отримав від потенційного покупця 30 тисяч доларів США – частину готівкою, частину на криптогаманець. За ці гроші за 5-7 днів він обіцяв придбати для нього за кордоном та поставити 6 квадрокоптерів Mavik 3t. Обіцяних дронів покупець не побачив і досі. Тривалий час чоловік розповідав покупцю про проблеми на кордоні, просив почекати, надсилав фото, а згодом вимкнув телефон і почав переховуватись.

У квартирі, де мешкав підозрюваний, під час обшуку знайшли маски, які він використовував для конспірації, а також списки його замовників, тож наразі встановлюються інші постраждалі внаслідок шахрайства.

У прокуратурі додали, що у 2017 році цей чоловік вже був засуджений за шахрайство до 5 років 6 місяців позбавлення волі. Тоді він пропонував підприємцям привезти з-за кордону Iphone за вигідними цінами, зібравши понад 200 тис. доларів США.

Підозрюваному у шахрайстві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 1 097 058 гривень. Його взято під варту у залі суду.

