Киянин ошукав покупця дронів для ЗСУ на 30 тисяч доларів: йому повідомили підозру та відправили під варту

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
13:26 • 1648 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 13087 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 11996 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 15104 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 32373 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48189 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65347 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 72047 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42170 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 54703 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.2м/с
66%
764мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo24 грудня, 04:30 • 22288 перегляди
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 5350 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 15375 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 16275 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях09:23 • 4210 перегляди
Публікації
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 13086 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65347 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 40234 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 72047 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 54703 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Тьєррі Бретон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Донецька область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 176 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 15426 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 6310 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 32721 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 29784 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
The New York Times

Киянин ошукав покупця дронів для ЗСУ на 30 тисяч доларів: йому повідомили підозру та відправили під варту

Київ • УНН

 • 340 перегляди

35-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві на 30 тис. доларів США під приводом постачання дронів для ЗСУ. Чоловік, який раніше вже був засуджений за шахрайство, обіцяв поставити 6 квадрокоптерів Mavik 3t, але не виконав обіцянки.

Киянин ошукав покупця дронів для ЗСУ на 30 тисяч доларів: йому повідомили підозру та відправили під варту

35-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві на 30 тис. доларів США під приводом постачання дронів для ЗСУ, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва 35-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Правоохоронці встановили, що киянин увійшов до кола спілкування волонтерів, благодійників та інших людей, які допомагають ЗСУ, де позиціонував себе як надійного постачальника дронів та інших речей для військових з-за кордону. При цьому чоловік представлявся іменем свого брата. Для того, щоб йому довіряли та рекомендували знайомим, кільком людям підозрюваний дійсно придбав дрони у країнах Європи.

Шахрайство на 2 млн грн із дронами "Mavic": у Києві трьом спільникам повідомлено про підозру04.12.25, 13:49 • 3122 перегляди

Згодом, у вересні 2023 року, він отримав від потенційного покупця 30 тисяч доларів США – частину готівкою, частину на криптогаманець. За ці гроші за 5-7 днів він обіцяв придбати для нього за кордоном та поставити 6 квадрокоптерів Mavik 3t. Обіцяних дронів покупець не побачив і досі. Тривалий час чоловік розповідав покупцю про проблеми на кордоні, просив почекати, надсилав фото, а згодом вимкнув телефон і почав переховуватись.

У квартирі, де мешкав підозрюваний, під час обшуку знайшли маски, які він використовував для конспірації, а також списки його замовників, тож наразі встановлюються інші постраждалі внаслідок шахрайства.

У прокуратурі додали, що у 2017 році цей чоловік вже був засуджений за шахрайство до 5 років 6 місяців позбавлення волі. Тоді він пропонував підприємцям привезти з-за кордону Iphone за вигідними цінами, зібравши понад 200 тис. доларів США.

Підозрюваному у шахрайстві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 1 097 058 гривень. Його взято під варту у залі суду.

Шахрайство при отриманні товарів для ЗСУ: одеські чиновники під підозрою у справі про привласнення майже 4 млн грн29.07.24, 15:35 • 16205 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
благодійність
Збройні сили України
DJI Mavic
Київ