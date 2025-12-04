Шахрайство на 2 млн грн із дронами "Mavic": у Києві трьом спільникам повідомлено про підозру

У Києві викрили шахрайську схему на понад 2 млн грн: 30-річна жінка через Telegram обіцяла волонтерам дрони "Mavic", але кошти привласнила разом із спільникам. Про це повідомляє Київська міська прокуротура, пише УНН.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва 30-річній жінці, її матері та знайомому повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні грошима, перерахованими їм для закупівлі дронів - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що організаторка шахрайства в одному з Телеграм-каналів, де спілкувалися волонтери, представлялася надійним постачальником БпЛА з-за кордону, шукаючи таким чином людей, які хочуть придбати дрони.

До співпраці жінка залучила свою матір та знайомого, які є ФОП. Обіцяючи купити за кордоном БпЛА "Mavic", влітку 2024 року на рахунки цих підприємців покупці перерахували понад 2 млн гривень.

