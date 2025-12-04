$42.200.13
Ексклюзив
11:24 • 890 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 2526 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 19188 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 34732 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 33243 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 44080 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 52976 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 27211 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29998 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26264 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Шахрайство на 2 млн грн із дронами "Mavic": у Києві трьом спільникам повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 8 перегляди

30-річна киянка та її спільники викриті у шахрайстві на понад 2 млн грн, обіцяючи волонтерам дрони "Mavic". Організаторка, її мати та знайомий-ФОП привласнювали кошти, представляючись надійним постачальником БпЛА.

Шахрайство на 2 млн грн із дронами "Mavic": у Києві трьом спільникам повідомлено про підозру

У Києві викрили шахрайську схему на понад 2 млн грн: 30-річна жінка через Telegram обіцяла волонтерам дрони "Mavic", але кошти привласнила разом із спільникам. Про це повідомляє Київська міська прокуротура, пише УНН.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва 30-річній жінці, її матері та знайомому повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні грошима, перерахованими їм для закупівлі дронів

- йдеться у повідомленні.

Встановлено, що організаторка шахрайства в одному з Телеграм-каналів, де спілкувалися волонтери, представлялася надійним постачальником БпЛА з-за кордону, шукаючи таким чином людей, які хочуть придбати дрони.

До співпраці жінка залучила свою матір та знайомого, які є ФОП. Обіцяючи купити за кордоном БпЛА "Mavic", влітку 2024 року на рахунки цих підприємців покупці перерахували понад 2 млн гривень.

Завозили як гуманітарну допомогу для ЗСУ: на Львівщині викрито масштабну схему продажу авто

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Техніка
Соціальна мережа
благодійність
Київ