Мошенничество на 2 млн грн с дронами "Mavic": в Киеве трем сообщникам сообщено о подозрении

Эксклюзив
11:24 • 850 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 2432 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 19142 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 34683 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 33207 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 44059 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 52931 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 27206 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29996 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26264 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
В Великобритании запретили рекламу Nike, Superdry и Lacoste: в чем причина4 декабря, 02:08 • 7326 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой4 декабря, 03:50 • 16551 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни4 декабря, 05:23 • 16185 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 16666 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу07:55 • 6454 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 16807 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 52938 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 45814 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 61258 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 63166 просмотра
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Украина
Европа
Китай
Франция
Донецкая область
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 4008 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 19878 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 64873 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 68009 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 121953 просмотра
Техника
Социальная сеть
Сериал
БМ-21 «Град»
Financial Times

Мошенничество на 2 млн грн с дронами "Mavic": в Киеве трем сообщникам сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 4 просмотра

30-летняя киевлянка и ее сообщники разоблачены в мошенничестве на более чем 2 млн грн, обещая волонтерам дроны "Mavic". Организатор, ее мать и знакомый-ФОП присваивали средства, представляясь надежным поставщиком БПЛА.

Мошенничество на 2 млн грн с дронами "Mavic": в Киеве трем сообщникам сообщено о подозрении

В Киеве разоблачили мошенническую схему на более чем 2 млн грн: 30-летняя женщина через Telegram обещала волонтерам дроны "Mavic", но средства присвоила вместе с сообщниками. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева 30-летней женщине, ее матери и знакомому сообщено о подозрении в мошенническом завладении деньгами, перечисленными им для закупки дронов

- говорится в сообщении.

Установлено, что организатор мошенничества в одном из Телеграм-каналов, где общались волонтеры, представлялась надежным поставщиком БпЛА из-за границы, ища таким образом людей, которые хотят приобрести дроны.

К сотрудничеству женщина привлекла свою мать и знакомого, которые являются ФЛП. Обещая купить за границей БпЛА "Mavic", летом 2024 года на счета этих предпринимателей покупатели перечислили более 2 млн гривен.

Завозили как гуманитарную помощь для ВСУ: на Львовщине разоблачена масштабная схема продажи авто03.12.25, 12:23 • 3098 просмотров

Ольга Розгон

Техника
Социальная сеть
благотворительность
Киев