Мошенничество на 2 млн грн с дронами "Mavic": в Киеве трем сообщникам сообщено о подозрении

В Киеве разоблачили мошенническую схему на более чем 2 млн грн: 30-летняя женщина через Telegram обещала волонтерам дроны "Mavic", но средства присвоила вместе с сообщниками. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева 30-летней женщине, ее матери и знакомому сообщено о подозрении в мошенническом завладении деньгами, перечисленными им для закупки дронов - говорится в сообщении.

Установлено, что организатор мошенничества в одном из Телеграм-каналов, где общались волонтеры, представлялась надежным поставщиком БпЛА из-за границы, ища таким образом людей, которые хотят приобрести дроны.

К сотрудничеству женщина привлекла свою мать и знакомого, которые являются ФЛП. Обещая купить за границей БпЛА "Mavic", летом 2024 года на счета этих предпринимателей покупатели перечислили более 2 млн гривен.

