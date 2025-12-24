Киевлянин обманул покупателя дронов для ВСУ на 30 тысяч долларов: ему сообщили о подозрении и отправили под стражу

35-летнему киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве на 30 тыс. долларов США под предлогом поставки дронов для ВСУ, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

Прокурорами Соломенской окружной прокуратуры города Киева 35-летнему киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном повторно, в условиях военного положения. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители установили, что киевлянин вошел в круг общения волонтеров, благотворителей и других людей, которые помогают ВСУ, где позиционировал себя как надежного поставщика дронов и других вещей для военных из-за границы. При этом мужчина представлялся именем своего брата. Для того чтобы ему доверяли и рекомендовали знакомым, нескольким людям подозреваемый действительно приобрел дроны в странах Европы.

Впоследствии, в сентябре 2023 года, он получил от потенциального покупателя 30 тысяч долларов США – часть наличными, часть на криптокошелек. За эти деньги за 5-7 дней он обещал приобрести для него за границей и поставить 6 квадрокоптеров Mavik 3t. Обещанных дронов покупатель не увидел до сих пор. Долгое время мужчина рассказывал покупателю о проблемах на границе, просил подождать, присылал фото, а впоследствии выключил телефон и начал скрываться.

В квартире, где проживал подозреваемый, во время обыска нашли маски, которые он использовал для конспирации, а также списки его заказчиков, поэтому сейчас устанавливаются другие пострадавшие в результате мошенничества.

В прокуратуре добавили, что в 2017 году этот мужчина уже был осужден за мошенничество к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Тогда он предлагал предпринимателям привезти из-за границы Iphone по выгодным ценам, собрав более 200 тыс. долларов США.

Подозреваемому в мошенничестве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 1 097 058 гривен. Он взят под стражу в зале суда.

