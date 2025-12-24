Киевлянин обманул покупателя дронов для ВСУ на 30 тысяч долларов: ему сообщили о подозрении и отправили под стражу

$42.100.05
Эксклюзив
13:26 • 1126 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 12250 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 11556 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 14692 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 31996 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 47978 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 64890 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 71671 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 42073 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 54385 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Сибига: Украина и Австралия скоординировали действия для укрепления оборонных возможностей24 декабря, 04:01 • 11295 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo24 декабря, 04:30 • 21941 просмотра
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 4732 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 14917 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 15918 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 12274 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 64905 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 39953 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 71687 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 54399 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 24 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 15027 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 6096 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 32581 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 29682 просмотра
Киевлянин обманул покупателя дронов для ВСУ на 30 тысяч долларов: ему сообщили о подозрении и отправили под стражу

Киев • УНН

 • 150 просмотра

35-летнему киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве на 30 тыс. долларов США под предлогом поставки дронов для ВСУ. Мужчина, который ранее уже был осужден за мошенничество, обещал поставить 6 квадрокоптеров Mavik 3t, но не выполнил обещания.

Киевлянин обманул покупателя дронов для ВСУ на 30 тысяч долларов: ему сообщили о подозрении и отправили под стражу

35-летнему киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве на 30 тыс. долларов США под предлогом поставки дронов для ВСУ, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

Прокурорами Соломенской окружной прокуратуры города Киева 35-летнему киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном повторно, в условиях военного положения. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины 

- говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители установили, что киевлянин вошел в круг общения волонтеров, благотворителей и других людей, которые помогают ВСУ, где позиционировал себя как надежного поставщика дронов и других вещей для военных из-за границы. При этом мужчина представлялся именем своего брата. Для того чтобы ему доверяли и рекомендовали знакомым, нескольким людям подозреваемый действительно приобрел дроны в странах Европы.

Мошенничество на 2 млн грн с дронами "Mavic": в Киеве трем сообщникам сообщено о подозрении04.12.25, 13:49 • 3122 просмотра

Впоследствии, в сентябре 2023 года, он получил от потенциального покупателя 30 тысяч долларов США – часть наличными, часть на криптокошелек. За эти деньги за 5-7 дней он обещал приобрести для него за границей и поставить 6 квадрокоптеров Mavik 3t. Обещанных дронов покупатель не увидел до сих пор. Долгое время мужчина рассказывал покупателю о проблемах на границе, просил подождать, присылал фото, а впоследствии выключил телефон и начал скрываться.

В квартире, где проживал подозреваемый, во время обыска нашли маски, которые он использовал для конспирации, а также списки его заказчиков, поэтому сейчас устанавливаются другие пострадавшие в результате мошенничества.

В прокуратуре добавили, что в 2017 году этот мужчина уже был осужден за мошенничество к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Тогда он предлагал предпринимателям привезти из-за границы Iphone по выгодным ценам, собрав более 200 тыс. долларов США.

Подозреваемому в мошенничестве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 1 097 058 гривен. Он взят под стражу в зале суда.

Мошенничество при получении товаров для ВСУ: одесские чиновники под подозрением по делу о присвоении почти 4 млн грн29.07.24, 15:35 • 16205 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
благотворительность
Вооруженные силы Украины
DJI Mavic
Киев