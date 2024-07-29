Директор департамента Одесского горсовета и его заместитель являются фигурантами дела по поводу амуниции и одежды ВСУ, в частности о внесении заведомо ложных сведений о фактическом получении товаров.

Пишет УНН со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Детали

Директор департамента Одесского горсовета и его заместитель получили подозрение по факту злоупотребления служебным положением.

Детективы Бюро экономической безопасности установили, что директор одного из департаментов Одесского городского совета сговорился со своим заместителем и, вопреки интересам службы, заключал договоры на поставку амуниции и одежды.

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По данным БЭБ, в официальные документы вносились заместителем руководителя заведомо ложные сведения о фактическом получении части товаров, которых на момент подписания документов не было.

Должностным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 28 (Совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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