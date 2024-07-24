На Тернопольщине правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему, благодаря которой должностные лица РТЦК и СП наживались на лицах, которые уклоняются от выполнения воинского долга. Фигуранты ежемесячно "зарабатывали" от 100 000 до 150 000 долларов. Об этом заявили в Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали

Каждая услуга, которую "предоставляли чиновники", имела свою цену. Сумма колебалась от тысячи до 15 тысяч долларов. За обновление военных данных с проставлением соответствующего штрихкода во временном удостоверении военнообязанного, а также с перспективой избежать мобилизации хотели до 2000 долларов - рассказал начальник ГУНП в Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

По его словам, от 5000 до 15 000 тысяч долларов "стоило" влияние на членов ВВК с целью списания с военной службы, а также за помощь в переводе из боевых частей в тыловые с перспективой увольнения из войска.

В ходе досудебного расследования сотрудники полиции установили, что организатору незаконных заработков помогали пятеро сообщников.

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Зюбаненко рассказал, что фигуранты создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, которые имели законное право на отсрочку, а также мобилизовали их с целью поднятия показателя эффективности работы. В дальнейшем таких лиц за деньги увольняли с военной службы.

Сейчас сотрудники уголовного розыска установили, что фигуранты "помогли" почти 150 лицам.

Полицейские с бойцами спецподразделения КОРД провели на территории Тернопольской и Львовской областей 38 обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли около 100 000 долларов, 80 000 евро, 2 миллиона гривен, служебную документацию, компьютерную технику и другие вещи, свидетельствующие о незаконной деятельности должностных лиц - резюмировали в Нацполиции.

Организатору коррупционной схемы объявили о подозрении во время совещания с руководителями ТЦК и СП по организации и проведению мероприятий общей мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, которое проходило в Тернопольской областной военной администрации.

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Ему инкриминируют ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

От трех до восьми лет с конфискацией имущества грозит и одному из сообщников. Мужчине объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, решается вопрос о сообщении подозрений организатору и пяти сообщникам еще и по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины в составе организованной преступной группы.

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