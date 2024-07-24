Заместитель директора НАБУ Гизо Углава признал наличие серьезных проблем при расследовании дел антикоррупционерами и отметил, что в бюро сосредоточены не на установлении истины, а на достижении "внешних целей", пишет УНН.

Гизо Углава утверждает, что сегодня идут попытки его дискредитации, ведь с началом досудебного расследования и двух служебных расследований по "сливу данных", началась медийная кампания против него.

Все эти действия свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследований, которые направлены на достижение внешних целей, а не на установление истины - указал он на своей фб-странице

Заместитель директора НАБУ считает, что вернуть доверие общества к действиям НАБУ поможет обнародование материалов и информации, связанной с расследованиями дела о "сливе" информации из бюро, которая сейчас находится под грифом "Для служебного пользования" и "Государственная тайна".

Только прозрачность и открытость помогут восстановить доверие общества к НАБУ и обеспечат справедливость в данной ситуации - считает Углава.

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако, нередко эти дела антикоррупционеров не заходят дальше "громких заявлений", ведь разваливаются в судах.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации. Сам Омелян отмечал, что расследования НАБУ нанесли ему существенный репутационный ущерб.

Еще одним "громким" делом НАБУ является дело против уже бывшего министра агрополитики Николая Сольского. По версии следствия, Сольский якобы завладел земельными участками в Сумской области, которые якобы принадлежали Национальной академии аграрных наук. Однако, доказать ни то, что эти земли принадлежали НААН, ни то, что ими завладел Сольский антикоррупционеры пока не могут, хотя и расследуют дело уже пять лет. Однако, публичные обвинения сделали свое - Сольский покинул свою должность министра.

Только оказавшись на месте человека, против которого НАБУ ведет расследование, в бюро признали проблемы. Хотя, на это указывали даже международные аудиторы.

Напомним

В конце мая НАБУ попало в скандал - стало известно о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями бюро в интересах якобы бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "Большому строительству".

Из-за этого дела директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

Кроме того, 20 июня вышло еще одно журналистское расследование о вероятном сливе данных из НАБУ, в котором фигурирует уже сам директор бюро Семен Кривонос.