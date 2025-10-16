MHP Run4Victory 2025: понад 5 мільйонів гривень для військових зібрали учасники благодійних забігів у п’яти містах
Київ • УНН
Понад 7500 учасників благодійних забігів MHP Run4Victory 2025 зібрали більше 5 мільйонів гривень. Кошти спрямовані на закупівлю дронів та роботизованих комплексів для українських військових підрозділів.
Більше 7 500 учасників, п’ять міст і понад 5 мільйонів гривень на підтримку військових - таким став цьогорічний сезон благодійних забігів MHP Run4Victory 2025, передає УНН із посиланням на Благодійний фонд "МХП-Громаді".
Деталі
Українці бігли, щоб підтримати тих, хто боронить країну, і вшанувати пам’ять загиблих героїв.
Організатори передали закуплене обладнання безпосередньо військовим, а саме:
- Черкаси передали два безпілотних авіаційних комплекси Autel Evo Max 4N для 118 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ;
- Київ - чотири наземних роботизованих комплекса "Тесля" для Корпусу "Хартія";
- Тернопіль - вісім дронів DJI Mavic 3 Pro для 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола;
- Луцьк - десять дронів DJI Mavic 3 Pro для 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ;
- Вінниця - два дрони DJI Matrice 4T для 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Гандзюка.
За словами організаторів, цьогорічна сума зборів удвічі перевищила минулорічну: у 2024 році п’ять міст зібрали понад 2,5 млн грн, а цього разу - понад 5 млн грн.
Довідка
Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад.
Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.
Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.