MHP Run4Victory 2025: более 5 миллионов гривен для военных собрали участники благотворительных забегов в пяти городах
Киев • УНН
Более 7500 участников благотворительных забегов MHP Run4Victory 2025 собрали более 5 миллионов гривен. Средства направлены на закупку дронов и роботизированных комплексов для украинских военных подразделений.
Более 7 500 участников, пять городов и более 5 миллионов гривен на поддержку военных - таким стал нынешний сезон благотворительных забегов MHP Run4Victory 2025, передает УНН со ссылкой на Благотворительный фонд "МХП-Громаді".
Детали
Украинцы бежали, чтобы поддержать тех, кто защищает страну, и почтить память погибших героев.
Организаторы передали закупленное оборудование непосредственно военным, а именно:
- Черкассы передали два беспилотных авиационных комплекса Autel Evo Max 4N для 118 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ;
- Киев - четыре наземных роботизированных комплекса "Тесля" для Корпуса "Хартия";
- Тернополь - восемь дронов DJI Mavic 3 Pro для 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола;
- Луцк - десять дронов DJI Mavic 3 Pro для 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ;
- Винница - два дрона DJI Matrice 4T для 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка.
По словам организаторов, нынешняя сумма сборов вдвое превысила прошлогоднюю: в 2024 году пять городов собрали более 2,5 млн грн, а в этот раз - более 5 млн грн.
Справка
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития громад, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и громад.
Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes.
Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Поруч", комплексное развитие громад, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.