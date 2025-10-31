Шона «Дидди» Комбса переводят в федеральную тюрьму после приговора по делу о проституции

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:50 • 13549 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 24120 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 18674 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 23339 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 50902 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 10216 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 26761 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24413 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27983 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 19128 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Спецоперация "Мстители II": Молдова и Украина задержали вербовщиков в российскую ЧВК "вагнер"Video30 октября, 12:12 • 3616 просмотра
Зеленский получил отчет разведки об ущербе рф от новых санкций в $50 млрд за год и настроениях в Китае30 октября, 12:42 • 11250 просмотра
Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта30 октября, 15:14 • 17296 просмотра
В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, есть раненые - соцсети30 октября, 15:42 • 5546 просмотра
Принц Уильям и Кейт выиграли суд: французский журнал наказали за публикацию частных фото пары18:12 • 4170 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 36624 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 50909 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 50035 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 111353 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 100872 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Антониу Гутерриш
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор19:41 • 2650 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 41297 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 47659 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 71115 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 74797 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Дипломатка
Социальная сеть
Tesla Cybertruck

Шона «Дидди» Комбса переводят в федеральную тюрьму после приговора по делу о проституции

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Шона Комбса, приговоренного к 50 месяцам тюремного заключения по обвинению в организации проституции, в ближайшее время переведут из бруклинского следственного изолятора в федеральную тюрьму.

Шона «Дидди» Комбса переводят в федеральную тюрьму после приговора по делу о проституции

Американского рэпера и продюсера Шона "Дидди" Комбса, приговоренного к 50 месяцам тюремного заключения по обвинению в межштатной проституции, в ближайшее время переведут из бруклинского следственного изолятора в федеральную тюрьму. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на источник, близкий к делу, пишет УНН.

Подробности

Пока неизвестно, в какое именно учреждение переведут 55-летнего музыкального магната. По данным тюремной системы, по состоянию на четверг Комбс еще находился в Metropolitan Detention Center в Бруклине, но запись может быть обновлена уже в пятницу.

ч. Американского рэпера "Diddy" приговорили к четырем годам и двум месяцам заключения

Комбса приговорили в этом месяце после восьминедельного судебного процесса, в ходе которого его оправдали по более серьезным обвинениям – в рэкете и торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Артист отрицал свою вину и настаивал на полной невиновности.

Прокуроры утверждали, что Комбс организовывал поездки женщин между штатами для оказания сексуальных услуг, но суд признал доказательства недостаточными для доказательства организованной преступной деятельности.

ч. Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail

Степан Гафтко

Новости Мира
Музыкант
Дональд Трамп