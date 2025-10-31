Шона «Дидди» Комбса переводят в федеральную тюрьму после приговора по делу о проституции

Американского рэпера и продюсера Шона "Дидди" Комбса, приговоренного к 50 месяцам тюремного заключения по обвинению в межштатной проституции, в ближайшее время переведут из бруклинского следственного изолятора в федеральную тюрьму. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на источник, близкий к делу, пишет УНН.

Пока неизвестно, в какое именно учреждение переведут 55-летнего музыкального магната. По данным тюремной системы, по состоянию на четверг Комбс еще находился в Metropolitan Detention Center в Бруклине, но запись может быть обновлена уже в пятницу.

Комбса приговорили в этом месяце после восьминедельного судебного процесса, в ходе которого его оправдали по более серьезным обвинениям – в рэкете и торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Артист отрицал свою вину и настаивал на полной невиновности.

Прокуроры утверждали, что Комбс организовывал поездки женщин между штатами для оказания сексуальных услуг, но суд признал доказательства недостаточными для доказательства организованной преступной деятельности.

