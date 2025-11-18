У Лос-Анджелесі розслідують нові звинувачення у сексуальному насильстві проти Шона “Diddy” Комбса

Департамент шерифа Лос-Анджелеського округу розпочав перевірку нових заяв про сексуальне насильство, висунутих проти американського продюсера та репера Шона "Diddy" Комбса. Про це інформує ABC News, передає УНН.

За інформацією слідства, у п’ятницю вони отримали повідомлення від поліції штату Флорида, де мешкає заявник. Справою займається підрозділ департаменту шерифа, що розслідує особливо тяжкі злочини проти жертв. У поліції міста Ларго (Флорида) зазначили, що надають підтримку колегам з Каліфорнії, однак власного розслідування не відкривали.

У вересні поліція Ларго прийняла заяву від чоловіка, який стверджує, що Комбс вчинив щодо нього сексуальне насильство у 2020 році. Ім’я потерпілого в матеріалах справи засекречене, але музичний продюсер Джонатан Хей назвав себе жертвою у публікаціях у соцмережах, які згодом були видалені. Хей також заявив, що є одним із Джонів Доу, які подали цивільний позов проти Комбса у липні