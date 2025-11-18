У Лос-Анджелесі розслідують нові звинувачення у сексуальному насильстві проти Шона “Diddy” Комбса

$42.040.02
17 листопада
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Окупантів у північному Куп'янську відрізали від основних поставок – Трегубов. 17 листопада
Порівняв Україну з алкоголіком, а допомогу ЄС із ящиком горілки: Орбан цинічно відреагував на лист президентки Єврокомісії. 17 листопада
Обрання запобіжного заходу Чернишову: суд оголосив про паузу в засіданні до завтра. 17 листопада
Вчені виявили загублений континент Землі, який зник 155 мільйонів років тому. 17 листопада
У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії. 16 листопада
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними. 14 листопада
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Борис Пісторіус
Олег Синєгубов
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Велика Британія
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання. 17 листопада
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety. 17 листопада
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру. 17 листопада
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчя. 16 листопада
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво. 14 листопада
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

У Лос-Анджелесі розслідують нові звинувачення у сексуальному насильстві проти Шона “Diddy” Комбса

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Департамент шерифа Лос-Анджелеського округу розпочав перевірку нових заяв про сексуальне насильство проти Шона "Diddy" Комбса. Повідомлення надійшло від поліції Флориди, де мешкає заявник, а справою займається підрозділ з розслідування особливо тяжких злочинів. Комбс відбуває 50 місяців у федеральній в'язниці за перевезення людей для занять проституцією.

У Лос-Анджелесі розслідують нові звинувачення у сексуальному насильстві проти Шона “Diddy” Комбса

Департамент шерифа Лос-Анджелеського округу розпочав перевірку нових заяв про сексуальне насильство, висунутих проти американського продюсера та репера Шона "Diddy" Комбса. Про це інформує ABC News, передає УНН.

Деталі

За інформацією слідства, у п’ятницю вони отримали повідомлення від поліції штату Флорида, де мешкає заявник. Справою займається підрозділ департаменту шерифа, що розслідує особливо тяжкі злочини проти жертв. У поліції міста Ларго (Флорида) зазначили, що надають підтримку колегам з Каліфорнії, однак власного розслідування не відкривали.

У вересні поліція Ларго прийняла заяву від чоловіка, який стверджує, що Комбс вчинив щодо нього сексуальне насильство у 2020 році. Ім’я потерпілого в матеріалах справи засекречене, але музичний продюсер Джонатан Хей назвав себе жертвою у публікаціях у соцмережах, які згодом були видалені. Хей також заявив, що є одним із Джонів Доу, які подали цивільний позов проти Комбса у липні

- пише ABC News.

Комбс зараз відбуває 50 місяців у федеральній в’язниці. У липні присяжні визнали його винним за двома епізодами щодо перевезення людей для занять проституцією, а у жовтні він отримав покарання.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Шона Комбса, засудженого до 50 місяців ув’язнення за звинуваченням у організації проституції, планують перевести із бруклінського слідчого ізолятора до федеральної в’язниці.

"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці. 24.10.25

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини Світу
Музикант
Соціальна мережа
Каліфорнія
Флорида