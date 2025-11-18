У Лос-Анджелесі розслідують нові звинувачення у сексуальному насильстві проти Шона “Diddy” Комбса
Департамент шерифа Лос-Анджелеського округу розпочав перевірку нових заяв про сексуальне насильство проти Шона "Diddy" Комбса. Повідомлення надійшло від поліції Флориди, де мешкає заявник, а справою займається підрозділ з розслідування особливо тяжких злочинів. Комбс відбуває 50 місяців у федеральній в'язниці за перевезення людей для занять проституцією.
Деталі
За інформацією слідства, у п’ятницю вони отримали повідомлення від поліції штату Флорида, де мешкає заявник. Справою займається підрозділ департаменту шерифа, що розслідує особливо тяжкі злочини проти жертв. У поліції міста Ларго (Флорида) зазначили, що надають підтримку колегам з Каліфорнії, однак власного розслідування не відкривали.
У вересні поліція Ларго прийняла заяву від чоловіка, який стверджує, що Комбс вчинив щодо нього сексуальне насильство у 2020 році. Ім’я потерпілого в матеріалах справи засекречене, але музичний продюсер Джонатан Хей назвав себе жертвою у публікаціях у соцмережах, які згодом були видалені. Хей також заявив, що є одним із Джонів Доу, які подали цивільний позов проти Комбса у липні
Комбс зараз відбуває 50 місяців у федеральній в’язниці. У липні присяжні визнали його винним за двома епізодами щодо перевезення людей для занять проституцією, а у жовтні він отримав покарання.
Раніше повідомлялося, що Шона Комбса, засудженого до 50 місяців ув’язнення за звинуваченням у організації проституції, планують перевести із бруклінського слідчого ізолятора до федеральної в’язниці.
