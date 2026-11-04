P.Diddy зустріне день народження у в’язниці - що буде у "святковому" меню

$45.670.1351.060.01
ukenru
13:49 • 3434 перегляди
Смертоносний удар рф по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 40, деякі тіла поки не вдалось ідентифікуватиPhoto
13:26 • 10210 перегляди
У Києві обирають запобіжний захід учасниці подій на Борщагівці Валентині Молодій - у чому її підозрюютьPhoto
13:17 • 10468 перегляди
У пінгвінів, що мешкають біля "Вернадського", з'явилися перші яйця - скільки їх очікуютьPhoto
12:58 • 10156 перегляди
Єврокомісія розкрила "амбітну" ціль України завершити переговори про вступ до кінця 2028 року: наголосила на прискоренні реформ
Ексклюзив
12:41 • 13332 перегляди
Затягування суду не врятує від відповідальності - адвокат пояснив, як зупинити строки давності
11:25 • 18511 перегляди
Ситуацію в енергетиці частково стабілізували, у більшості регіонів і Києві повертаються до графіків - Укренерго
10:57 • 20060 перегляди
Єврокомісія не вказує дати вступу для України з амбітнішою картою для Молдови - Politico
09:59 • 16940 перегляди
Кількість загиблих від авіаудару рф по Комишувасі зросла до 37
4 листопада, 07:37 • 24027 перегляди
Що зі світлом та водою у Києві - оновлення на ранок
4 листопада, 06:33 • 22194 перегляди
Демократи здобувають контроль над Конгресом, завдавши удар по Трампу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
В Італії на дні озера знайшли бронзовий меч віком понад 3300 років, який досі залишається гострим4 листопада, 04:05 • 22954 перегляди
російські БМПТ "Спиридон" помітили з незвичним протидроновим захистом замість броньованих "мангалів"4 листопада, 04:16 • 8036 перегляди
Що святкують 4 листопада в Україні та світі4 листопада, 04:55 • 5538 перегляди
Високопосадовець СБУ погрожує детективам НАБУ зброєю та перешкоджає обшуку4 листопада, 05:20 • 7818 перегляди
Через атаки рф знизили потужність АЕС, перебої зі світлом у Києві та 7 областях - Міненерго10:30 • 17697 перегляди
Публікації
День залізничника в Україні: історія свята, робота під обстрілами та майбутнє залізниці12:42 • 5744 перегляди
Затягування суду не врятує від відповідальності - адвокат пояснив, як зупинити строки давності
Ексклюзив
12:41 • 13346 перегляди
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро3 листопада, 17:35 • 58865 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
3 листопада, 14:07 • 71015 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 77511 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Коломойський
Леонід Кравчук
Леонід Кучма
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Київська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
P.Diddy зустріне день народження у в’язниці - що буде у "святковому" меню14:01 • 122 перегляди
У пінгвінів, що мешкають біля "Вернадського", з'явилися перші яйця - скільки їх очікуютьPhoto13:17 • 10491 перегляди
В Італії на дні озера знайшли бронзовий меч віком понад 3300 років, який досі залишається гострим4 листопада, 04:05 • 23260 перегляди
Конгресвумен Вікторія Спартц, яка критикувала допомогу Україні, хоча сама має українське походження, втрачає місце в Конгресі 4 листопада, 03:08 • 32276 перегляди
Кріс Рок зізнався, як залежність від порнографії та зради зруйнували його 20-річний шлюб4 листопада, 03:05 • 18656 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Fox News
ФАБ-500
Financial Times
Дипломатка

P.Diddy зустріне день народження у в’язниці - що буде у "святковому" меню

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Шон Комбс відбуває 50-місячний термін і святкуватиме день народження у FCI Allenwood Low. У меню — триразове харчування та солодощі з крамниці.

P.Diddy зустріне день народження у в’язниці - що буде у "святковому" меню
Шон "Дідді" Комбс. Фото: Shane Gritzinger/FilmMagic

Оскільки репер Шон "Дідді" Комбс відбуває 50-місячний тюремний термін за звинуваченнями, пов’язаними з проституцією, свій 57-й день народження він зустріне в стінах федеральної в’язниці, де отримає три повноцінні прийоми їжі, передає УНН із посиланням на Enews.

Деталі

Згідно з меню, яке опинилося в розпорядженні видання Us Weekly, на сніданок Комбсу та іншим ув’язненим цієї в’язниці подадуть гарячу вівсянку, яєчню-бовтанку, фрукти, цільнозерновий хліб із джемом, а також незбиране молоко.

На обід передбачено вибір: гамбургер або бургер із чорною квасолею, до яких додаються листя салату, помідори, нарізана червона цибуля та різні приправи. На вечерю подадуть запечену свинину, картопляне пюре з підливою та овочеве асорті, а також цільнозерновий хліб.

Ймовірно, свій день народження Комбс розпочне дуже рано. Адже, як зазначено в довіднику для ув’язнених FCI Allenwood Low (отриманому E! News), сніданок у їдальні проходить із 6:00 до 7:00 ранку, обід заплановано на 10:45, а вечеря починається після вечірньої перевірки ув’язнених, що проводиться о 16:00.

У Лос-Анджелесі розслідують нові звинувачення у сексуальному насильстві проти Шона “Diddy” Комбса18.11.25, 04:38 • 4896 переглядiв

Хоча тюремні правила забороняють виносити їжу з їдальні, у разі пропуску прийому їжі Комбс може придбати перекуси в тюремній крамниці. Зокрема, згідно з бланком замовлення, там можна купити набір із трьох святкових кексів за 1,25 долара.

Серед інших солодощів — сендвіч із печивом та ванільним морозивом за 3,40 долара, а також упаковка з п’яти шоколадних цукерок Reese’s із арахісовою пастою за 2,30 долара.

Минулого місяця Комбса перевели до FCI Allenwood Low після того, як він отримав травму голови під час перебування у в’язниці FCI Fort Dix (Нью-Джерсі) — саме там він зустрів свій 56-й день народження у 2025 році.

"Його переведення з однієї установи низького рівня безпеки до іншої є важливим нюансом. Хоча ми не можемо коментувати конкретні причини такого рішення Федерального бюро в’язниць (BOP), воно узгоджується із заходами, спрямованими на забезпечення безпеки та порядку", — повідомив представник Комбса в заяві для E! від 16 жовтня. "Ми вдячні за увагу, яку приділяють його стану, і сподіваємося, що він зможе й надалі відбувати покарання без зайвих ускладнень".

Наразі заплановано, що засновник лейблу Bad Boy Records вийде з в’язниці 6 лютого 2028 року.

Антоніна Туманова

УНН Lite
Новий рік
Нью-Джерсі