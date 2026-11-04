P.Diddy зустріне день народження у в’язниці - що буде у "святковому" меню

Шон "Дідді" Комбс. Фото: Shane Gritzinger/FilmMagic

Оскільки репер Шон "Дідді" Комбс відбуває 50-місячний тюремний термін за звинуваченнями, пов’язаними з проституцією, свій 57-й день народження він зустріне в стінах федеральної в’язниці, де отримає три повноцінні прийоми їжі, передає УНН із посиланням на Enews.

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Згідно з меню, яке опинилося в розпорядженні видання Us Weekly, на сніданок Комбсу та іншим ув’язненим цієї в’язниці подадуть гарячу вівсянку, яєчню-бовтанку, фрукти, цільнозерновий хліб із джемом, а також незбиране молоко.

На обід передбачено вибір: гамбургер або бургер із чорною квасолею, до яких додаються листя салату, помідори, нарізана червона цибуля та різні приправи. На вечерю подадуть запечену свинину, картопляне пюре з підливою та овочеве асорті, а також цільнозерновий хліб.

Ймовірно, свій день народження Комбс розпочне дуже рано. Адже, як зазначено в довіднику для ув’язнених FCI Allenwood Low (отриманому E! News), сніданок у їдальні проходить із 6:00 до 7:00 ранку, обід заплановано на 10:45, а вечеря починається після вечірньої перевірки ув’язнених, що проводиться о 16:00.

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Хоча тюремні правила забороняють виносити їжу з їдальні, у разі пропуску прийому їжі Комбс може придбати перекуси в тюремній крамниці. Зокрема, згідно з бланком замовлення, там можна купити набір із трьох святкових кексів за 1,25 долара.

Серед інших солодощів — сендвіч із печивом та ванільним морозивом за 3,40 долара, а також упаковка з п’яти шоколадних цукерок Reese’s із арахісовою пастою за 2,30 долара.

Минулого місяця Комбса перевели до FCI Allenwood Low після того, як він отримав травму голови під час перебування у в’язниці FCI Fort Dix (Нью-Джерсі) — саме там він зустрів свій 56-й день народження у 2025 році.

"Його переведення з однієї установи низького рівня безпеки до іншої є важливим нюансом. Хоча ми не можемо коментувати конкретні причини такого рішення Федерального бюро в’язниць (BOP), воно узгоджується із заходами, спрямованими на забезпечення безпеки та порядку", — повідомив представник Комбса в заяві для E! від 16 жовтня. "Ми вдячні за увагу, яку приділяють його стану, і сподіваємося, що він зможе й надалі відбувати покарання без зайвих ускладнень".

Наразі заплановано, що засновник лейблу Bad Boy Records вийде з в’язниці 6 лютого 2028 року.