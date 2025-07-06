В Венгрии произошло ДТП с автобусом с украинцами, есть пострадавшие, среди них несовершеннолетние

$41.720.00
49.180.00
ukenru
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
08:52 • 3519 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
06:37 • 17539 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 77140 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Эксклюзив
5 июля, 12:33 • 87163 просмотра
Вопрос Украины и отсутствие путина: 6-7 июля состоится Саммит БРИКС в Бразилии
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 202062 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 257313 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:00 • 123515 просмотра
В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах
4 июля, 10:29 • 111675 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
4 июля, 05:57 • 124539 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 194078 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
37%
750мм
Популярные новости
Ночная атака дронов на Запорожье: повреждены предприятия и склады, произошло несколько пожаров6 июля, 00:50 • 35941 просмотра
Путин и Си Цзиньпин игнорируют саммит БРИКС в Бразилии: The Guardian назвала причину6 июля, 02:53 • 16594 просмотра
Вражеская атака на Киевщину: в ГСЧС показали разрушительные последствия6 июля, 03:14 • 40923 просмотра
Ночная атака дронов на Запорожье: ранена 89-летняя женщина04:29 • 21082 просмотра
В Новороссийске заявили о ночной атаке безэкипажных катеров, Керченский мост также перекрывали06:57 • 8920 просмотра
публикации
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 61797 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 202062 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 257313 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора4 июля, 13:48 • 145307 просмотра
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 207740 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Биньямин Нетаньяху
Дэвид Лэмми
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Сумская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 77167 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 33683 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 157590 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 186453 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 158709 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

В Венгрии произошло ДТП с автобусом с украинцами, есть пострадавшие, среди них несовершеннолетние

Киев • УНН

 • 73 просмотра

В Венгрии автобус с украинской регистрацией попал в ДТП между Кунсентмартоном и Тисафельдвар. Пострадали 19 человек, среди которых 17 несовершеннолетних граждан Украины, двое из них получили тяжелые травмы.

В Венгрии произошло ДТП с автобусом с украинцами, есть пострадавшие, среди них несовершеннолетние

В Венгрии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. 19 человек пострадали, из них 17 человек несовершеннолетние граждане Украины. Об этом журналистам сообщил МИД, передает УНН.

По сообщению консульского отдела Посольства Украины в Венгрии 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинской регистрации

- сообщает МИД.

Отмечается, что дипломаты посольства Украины сразу выехали на место происшествия.

В результате аварии 19 человек пострадали, из них 17 человек несовершеннолетние граждане Украины. По меньшей мере двое несовершеннолетних граждан получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы в местные больницы. Остальным 49 пассажирам сейчас обеспечено временное размещение и завтрак

- информирует МИД.

Посольство Украины в Венгрии находится в постоянном контакте с компетентными органами Венгрии и медицинскими учреждениями, в которые госпитализировали граждан Украины. Дело находится на особом контроле учреждения.

Контекст

Telex сообщал, что автобус, в котором находилось 77 пассажиров, среди которых были дети, на рассвете упал в кювет вблизи Кунсентмартона.

Дополнение В Германии 4 июля, на трассе А19 недалеко от города Ребель перевернулся туристический автобус компании "Flixbus", который выполнял рейс по маршруту Копенгаген-Вена. В результате ДТП 23 человека получили травмы, среди них четверо граждан Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоНаши за границей
Вена
Копенгаген
Германия
Венгрия
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9