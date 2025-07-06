В Венгрии произошло ДТП с автобусом с украинцами, есть пострадавшие, среди них несовершеннолетние

В Венгрии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. 19 человек пострадали, из них 17 человек несовершеннолетние граждане Украины. Об этом журналистам сообщил МИД, передает УНН.

По сообщению консульского отдела Посольства Украины в Венгрии 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинской регистрации - сообщает МИД.

Отмечается, что дипломаты посольства Украины сразу выехали на место происшествия.

В результате аварии 19 человек пострадали, из них 17 человек несовершеннолетние граждане Украины. По меньшей мере двое несовершеннолетних граждан получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы в местные больницы. Остальным 49 пассажирам сейчас обеспечено временное размещение и завтрак - информирует МИД.

Посольство Украины в Венгрии находится в постоянном контакте с компетентными органами Венгрии и медицинскими учреждениями, в которые госпитализировали граждан Украины. Дело находится на особом контроле учреждения.

Контекст

Telex сообщал, что автобус, в котором находилось 77 пассажиров, среди которых были дети, на рассвете упал в кювет вблизи Кунсентмартона.

Дополнение В Германии 4 июля, на трассе А19 недалеко от города Ребель перевернулся туристический автобус компании "Flixbus", который выполнял рейс по маршруту Копенгаген-Вена. В результате ДТП 23 человека получили травмы, среди них четверо граждан Украины.