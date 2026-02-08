Підтримка стійкості: Фінляндія виділяє 3 мільйони євро на допомогу жінкам в Україні

$43.140.00
19:59 • 2624 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
17:37 • 11100 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 15075 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 17215 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 19817 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 18917 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 13649 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 11749 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24152 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38114 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
фсб заявила про видачу росії підозрюваного у замаху на генерала алексєєва8 лютого, 11:28 • 13154 перегляди
Мелоні назвала "ворогами Італії" учасників протестів під час Олімпіади8 лютого, 12:07 • 4498 перегляди
Київщина повертається до графіків, енергетики стабілізували ситуацію - ДТЕКPhoto8 лютого, 13:46 • 5780 перегляди
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер15:32 • 14068 перегляди
Індія долучилась до війни з "тіньовим флотом" і затримала три танкери - ЗМІVideo18:41 • 6502 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 26997 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 48385 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 67200 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 61050 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 61683 перегляди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Денис Шмигаль
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Село
Київська область
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 24017 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 38002 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 39600 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 48182 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 50867 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
MIM-104 Patriot

Підтримка стійкості: Фінляндія виділяє 3 мільйони євро на допомогу жінкам в Україні

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Уряд Фінляндії виділив 3 мільйони євро на ініціативу "ООН Жінки" в Україні для захисту прав жінок і дівчат. Це фінансування допоможе жінкам отримати доступ до соціальних послуг та брати участь у прийнятті рішень.

Підтримка стійкості: Фінляндія виділяє 3 мільйони євро на допомогу жінкам в Україні

Уряд Фінляндії оголосив про виділення 3 мільйонів євро на підтримку ініціативи "ООН Жінки" в Україні, що спрямована на захист прав жінок і дівчат в умовах війни. Це рішення підкреслює відданість Гельсінкі процесу відновлення України через розширення можливостей вразливих груп населення та сприяння гендерній рівності в постраждалих регіонах. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо зазначив, що це фінансування є інвестицією у стійкість країни. Програма передбачає тісну співпрацю з українською владою для забезпечення рівного доступу жінок до соціальних послуг та участі в прийнятті державних рішень.

Президент Фінляндії Стубб: росія окупувала менше ніж 1% України за 1000 днів війни, цілі війни не досягнуті22.12.25, 12:00 • 3650 переглядiв

Особлива увага приділятиметься тим районам, які найбільше постраждали від кризи, де жінки потребують додаткової підтримки для захисту своїх прав та свобод.

Жінки як драйвери економічного відновлення

Окрім соціального аспекту, Фінляндія прагне посилити роль українок у приватному секторі, стимулюючи інновації та цифровізацію. Метою ініціативи є надання жінкам реальних інструментів для впливу на процеси реконструкції та відбудови країни. Фінська сторона переконана, що стале майбутнє України можливе лише за умови активного залучення жінок до формування стратегічних рішень на всіх рівнях.

Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро06.02.26, 03:19 • 16437 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Гельсінкі
Фінляндія
Україна