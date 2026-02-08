Підтримка стійкості: Фінляндія виділяє 3 мільйони євро на допомогу жінкам в Україні

Уряд Фінляндії оголосив про виділення 3 мільйонів євро на підтримку ініціативи "ООН Жінки" в Україні, що спрямована на захист прав жінок і дівчат в умовах війни. Це рішення підкреслює відданість Гельсінкі процесу відновлення України через розширення можливостей вразливих груп населення та сприяння гендерній рівності в постраждалих регіонах. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо зазначив, що це фінансування є інвестицією у стійкість країни. Програма передбачає тісну співпрацю з українською владою для забезпечення рівного доступу жінок до соціальних послуг та участі в прийнятті державних рішень.

Президент Фінляндії Стубб: росія окупувала менше ніж 1% України за 1000 днів війни, цілі війни не досягнуті

Особлива увага приділятиметься тим районам, які найбільше постраждали від кризи, де жінки потребують додаткової підтримки для захисту своїх прав та свобод.

Жінки як драйвери економічного відновлення

Окрім соціального аспекту, Фінляндія прагне посилити роль українок у приватному секторі, стимулюючи інновації та цифровізацію. Метою ініціативи є надання жінкам реальних інструментів для впливу на процеси реконструкції та відбудови країни. Фінська сторона переконана, що стале майбутнє України можливе лише за умови активного залучення жінок до формування стратегічних рішень на всіх рівнях.

Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро