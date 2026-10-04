Біля Гельсінкі у морі знайшли невідомий металевий об'єкт, через це перекрили морський рух та залучили ВМС

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У Фінській затоці поблизу Гельсінкі виявили невідомий металевий об'єкт просто на маршруті пасажирських суден. Район оточили, рух кораблів обмежили, а для встановлення походження знахідки поліція залучила Військово-морські сили Фінляндії, повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Близько 19:20 у суботу Прикордонна служба повідомила поліції про воронкоподібний металевий предмет у воді на південь від острова Кустаанмієкка.

Що саме перебуває у воді, наразі невідомо. Поліція офіційно звернулася по допомогу до ВМС, фахівці яких мають ідентифікувати об'єкт.

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Ситуацію ускладнює те, що невідомий предмет знаходиться безпосередньо на водному шляху, яким користуються пасажирські судна. Поліція та Берегова охорона Фінської затоки ізолювали район, а морську зону поблизу Гельсінкі тимчасово закрили.

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Через операцію вже виникли затримки пасажирських рейсів. Пором Viking XPRS, який мав вирушити з Гельсінкі до Таллінна о 20:00, не зміг вийти з порту.

Поліція поки не повідомляє, чи може знайдений предмет становити небезпеку та звідки він міг потрапити у Фінську затоку. Детальнішу інформацію обіцяють оприлюднити після ідентифікації об'єкта.

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