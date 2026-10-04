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Біля Гельсінкі у морі знайшли невідомий металевий об'єкт, через це перекрили морський рух та залучили ВМС

Київ • УНН

 • 1524 перегляди

У Фінській затоці виявили невідомий об’єкт на маршруті пасажирських суден. Район закрили, до ідентифікації залучили ВМС Фінляндії.

Біля Гельсінкі у морі знайшли невідомий металевий об'єкт, через це перекрили морський рух та залучили ВМС
Фото ілюстративне

У Фінській затоці поблизу Гельсінкі виявили невідомий металевий об'єкт просто на маршруті пасажирських суден. Район оточили, рух кораблів обмежили, а для встановлення походження знахідки поліція залучила Військово-морські сили Фінляндії, повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Близько 19:20 у суботу Прикордонна служба повідомила поліції про воронкоподібний металевий предмет у воді на південь від острова Кустаанмієкка.

Що саме перебуває у воді, наразі невідомо. Поліція офіційно звернулася по допомогу до ВМС, фахівці яких мають ідентифікувати об'єкт.

Через знахідку зупинили судноплавство

Ситуацію ускладнює те, що невідомий предмет знаходиться безпосередньо на водному шляху, яким користуються пасажирські судна. Поліція та Берегова охорона Фінської затоки ізолювали район, а морську зону поблизу Гельсінкі тимчасово закрили.

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Через операцію вже виникли затримки пасажирських рейсів. Пором Viking XPRS, який мав вирушити з Гельсінкі до Таллінна о 20:00, не зміг вийти з порту.

Поліція поки не повідомляє, чи може знайдений предмет становити небезпеку та звідки він міг потрапити у Фінську затоку. Детальнішу інформацію обіцяють оприлюднити після ідентифікації об'єкта.

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Степан Гафтко

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Таллінн